In Kressbronn wird wieder Altmetall gesammelt

Die jährliche Altmetallsammlung veranstaltet die Kressbronner Feuerwehr am Samstag, 7. November. Es wird gebeten, das Altmetall bis Samstagmorgen um 8 Uhr gut sichtbar an der Straße bereitzustellen, wie die Feuerwehr in einer Mitteilung schreibt.

Für die Sammlung sei ein spezielles Hygienekonzept entwickelt worden. Dieses beinhalte, dass nur Gegenstände mitgenommen werden können, die im Freien bereitgestellt sind. Die Feuerwehrkameraden werden aus Infektionsschutzgründen keine Gebäude betreten. Somit könne in diesem Jahr kein Altmetall von den Feuerwehrangehörigen zum Beispiel aus Häusern getragen werden. Eine Selbstanlieferung am Sammelplatz ist nicht gestattet. Für große, schwere Gegenstände, die gesondert abzuholen sind, gibt es unter der Nummer 0 75 43 / 961 40 die Möglichkeit, dies bis um 9 Uhr mitzuteilen. Aufgrund von Einschränkungen des Altmetallhandels dürfen Kühlgeräte, Batterien, Autoreifen, Druckbehälter wie Feuerlöscher oder Gasflaschen, Sandwichplatten, Tresore, Stahlgebinde mit Restinhalt und mit Öl betriebene Geräte zum Beispiel Ölkessel oder Hydraulikschläuche nicht mitgenommen werden.