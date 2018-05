In Kressbronn spielt die Musik

Wer Interesse hat und als Band oder Act bei der nächsten Auflage der „Muschelmusik“ im Kressbronner Schlösslepark 2019 auftreten will, sollte sich bewerben. Und so funktioniert’s: Einfach ein entsprechendes Anschreiben sowie ein Video oder eine mp3-Datei oder Ähnliches einreichen, und zwar an die E-Mail-Adresse