In Argentinien trainiert Anton Grammel für die neue Saison

Die Slalom- und Riesenslalomfahrer des deutschen A-Kaders sind zur Vorbereitung auf die kommende Rennsaison für drei Wochen nach Südamerika gereist. Während in Deutschland warme Tage zum Strandbadbesuch einluden, herrscht auf der Südhalbkugel tiefster Winter. In Ushuaia, der südlich-sten Stadt der Welt, hat der Tross des Deutschen Skiverbands sein Quartier bezogen, um im Skigebiet von Cerro Castor bei besten Bedingungen auf Naturschnee trainieren zu können.

Mit dabei ist auch Anton Grammel vom Skiclub Kressbronn. Der Aufsteiger der vergangenen Saison freut sich schon auf den Weltcupauftakt am 23. Oktober in Sölden. Dort will Grammel versuchen, an die Leistungen der vergangenen Saison anzuknüpfen. In Argentinien legt er laut Mitteilung mit seinem Servicetechniker unterschiedliche Härtegrade und Taillierungen der Ski fest, nimmt kleine Veränderungen der Bindungsposition vor und passt die Skischuhe optimal an. Parallel dazu geben die Trainer Techniktipps und Hinweise auf die schnellste Linie zwischen den Toren, um die Athleten wieder in Wettkampfform zu bringen.