Ifm-Azubi gibt Schülern Tipps

Die Teamleiter der Robotik-AG am Bildungszentrum Parkschule Kressbronn haben Besuch vom Ausbildungszentrum der Ifm in Kressbronn bekommen. Grund dafür war die Bildungspartnerschaft von ifm-electronic und der Parkschule, berichtet die Schule in einem Schreiben.

Florian Herkommer, Azubi im zweiten Lehrjahr, berichtete von seiner Ausbildung zum Fachinformatiker. Er gab den Jugendlichen Einblicke in seinen Ausbildungsalltag, in die Projekte an denen er beteiligt ist und in verschiedene Programmierungssprachen. Er erzählte auch von seinem persönlichen Weg, wie er zu der Ausbildung kam und was ihm daran gefällt.

Die Teamleiter erklärten Herkommer ihre Aufgaben in der Robotik-AG, wie sie mit ihren Teammitglieder die Aufgaben für die „Ifm-School-Challenge“ bewältigen werden und vor welchen Herausforderungen sie immer wieder stehen, heißt es in dem Schreiben weiter.