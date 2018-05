„Ich war Kommunalbeamter mit Leib und Seele“

Nach 35 Jahren im Rathaus Kressbronn verabschiedet sich Manfred Ammann in den Ruhestand. Als langjähriger Leiter des Amtes für Gemeindeentwicklung und Bauwesen hat er maßgeblich die Gemeinde mitgestaltet - auch dank der tollen Teamarbeit, wie er betont. Diese wird ihm nun am meisten fehlen, wie er im Gespräch mit SZ-Redakteurin Britta Baier verrät.

Was hat Sie am meisten an Ihrer Arbeit begeistert?

Ich war immer Kommunalbeamter mit Leib und Seele. Gremienarbeit und schließlich Beschlüsse des Gemeinderats zusammen mit meinen Kollegen umzusetzen hat immer viel Spaß gemacht. Sicher waren das auch Herausforderungen, die uns oft sehr gefordert haben, aber mit jeweils guten, ja Top-Teams, haben wir das alles geschafft und sind dabei im Laufe der vielen Jahre nahe zusammengerückt. Das war toll, zusammen für die Bürger zu arbeiten. Das hat in diesem Umfang immer meinen Berufsvorstellungen entsprochen. Unsere Tätigkeit war und ist stets am Gemeinwohl orientiert.

Haben Sie in all den Jahren mal überlegt, Kressbronn zu verlassen?

Ich hatte das große Glück, während insgesamt 47 Berufsjahren – davon 35 Jahre in Kressbronn – in allen Bereichen der Verwaltung arbeiten zu können, die mein Studium des allgemeinen Verwaltungsdienstes geboten hat. Nach meiner ursprünglichen Tätigkeit in der Verwaltung des Psychischen Landeskrankenhauses Weissenau begann meine Tätigkeit in Kressbronn bei Bürgermeister Kurt Gröschl im Hauptamt mit Personal- und Ordnungs/Sozialwesen. Dies setzte sich fort bei Bürgermeister Edwin Weiß, bevor ich dann von meinem Amtsvorgänger Eugen Dürr das - aus dem Bauamt heraus entwickelte - Amt für Gemeindeentwicklung und Bauwesen ausüben durfte. Das war mit meine Hauptzeit. Ich war vollständig im operativen Bereich eingebunden und hatte Gelegenheit, Planungswesen, Baurecht und Bürgerbeteiligung kennenzulernen und auszuüben, aber auch Wirtschaftsförderung und die Arbeit am Leitbild der Gemeinde. Ein Wechsel kam für mich deshalb nicht mehr in Frage – einerseits eben, weil die persönlichen Berufsvorstellungen erfüllt waren, andererseits, weil es einfach Spaß gemacht hat, hier in diesem Umfeld zu arbeiten. Ich hatte zu der Zeit logischerweise eine sehr enge und vertrauliche Zusammenarbeit mit Bürgermeister Weiß und durfte mit meinen Kollegen im GEB Kressbronn gewissermaßen mit gestalten. Toll war für mich, dass dieser Aufgabenbereich nun auch in die Amtszeit von Bürgermeister Daniel Enzensperger übergegangen ist, und ich meinen Traumjob bis zur Amtsübergabe Ende des vergangenen Jahres an Thomas Feick unter gleichen Bedingungen „ausleben“ konnte, bevor ich aus dem operativen Bereich ausgeschieden bin und Zeit hatte, den Nachfolger einzuarbeiten. Dafür bin ich allen schon sehr dankbar. Ich durfte darüber hinaus auch interkommunale Zusammenarbeit als Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbandes Eriskirch-Kressbronn-Langenargen ausüben, und insbesondere mit den jeweiligen Bürgermeistern der Verbandsgemeinden und Christoph Metzler und seinen Mitarbeiter vom Baurechtsamt eng zusammenarbeiten.

Was macht die Gemeinde aus Ihrer Sicht so besonders?

Kressbronn ist eine lebendige, moderne Gemeinde mit einer optimalen Infrastruktur in allen Bereichen des täglichen Lebens. Als sogenanntes Kleinzentrum versorgt Kressbronn in überörtlicher Funktion die Nachbargemeinden mit wichtigen Einrichtungen der Grundversorgung. Als Bodenseegemeinde hat Kressbronn einen sehr hohen Freizeitwert. Meine Frau und ich fühlen uns ausgesprochen wohl hier. Mir gefällt das ausgeprägte Vereinsleben und natürlich die mittlerweile vielfältigen sozialen Kontakte und Freundschaften im Ort.

Hat sich Ihre Arbeit verändert?

Arbeit verändert sich immer; das fordert die Zeit und ist halt so. So, wie früher gearbeitet wurde, geht es heute offensichtlich nicht mehr, wobei dies nur eine Feststellung ist, keine Wertung, was besser ist oder war. Viele Prozesse dauern heutzutage meines Erachtens viel zu lange, bis Ergebnisse erzielt werden können. Die vielen Vorschriften beschäftigen Gremien und Verwaltung aufs äußerste, müssen aber logischerweise trotzdem beachtet werden. Bürgerbeteiligung hat berechtigterweise einen noch höheren Stellenwert als bisher und die Verwaltung selbst hat durch die Informationsgesetzgebung einen deutlich erhöhten Aufwand als bisher. Das ist alles gut so, nur wie gesagt – einfacher und schneller werden die Vorgänge dadurch eben nicht. Daran ändern auch die „Oldtimer“ nichts.

Hatten Sie ein „Lieblingsprojekt“?

Im Kommunalwesen wird so ziemlich jedes Projekt zum Lieblingsprojekt, weil in der Regel ein langer und intensiver Planungsprozess vorausgegangen ist. Da waren wir im GEB schließlich immer eng beteiligt. So würde ich sagen, dass „mein Lieblingsprojekt“ wohl immer die gemeinsame Weiterentwicklung der Gemeinde war, ebenfalls die immer enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Amt, die ja schließlich über viele Jahre hinweg meinen gesamten Tagesablauf geprägt hat.

Was werden Sie am meisten vermissen?

Ich war immer irgendwie Teamplayer und hatte das große Glück, zumindest mit meinem engeren Kreis auch so arbeiten zu können. Ich freue mich, dass dies bis zum Schluss so geblieben ist. Mir lag immer viel an aufgeschlossener, vertraulicher und kollegialer Zusammenarbeit wie beispielsweise mit meiner langjährigen Kollegin Sybille Stohr – wir arbeiten seit mittlerweile 30 Jahren entsprechend eng zusammen. Auch die Zusammenarbeit mit den anderen Kollegen meines Amtes für Gemeindeentwicklung und Bauwesen in so einem Superteam schüttle ich wahrscheinlich nicht einfach so ab. Im Laufe der Jahre haben sich schließlich in allen Bereichen durchaus anhaltende und freundschaftliche Beziehungen ergeben, nicht nur in der Verwaltung. Das wird es sein, zumindest vorübergehend, was nicht gerade einfach wird, viele dieser Beziehungen zu reduzieren. Übergangsweise werde ich aber geringfügig noch weiter zur „Familie“ gehören, sodass die Reduzierung dann langsam erfolgt.

Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus?

Ich werde jetzt erst mal ganz einfach zur Ruhe kommen und die Pläne für die Zukunft zusammen mit meiner Frau Karin konkretisieren. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht und freuen uns auf die gemeinsame Zeit, in der wir zusammen Sport machen und viele Reisen unternehmen wollen, die schon lange geplant sind. Soziales Engagement ist auch nicht ausgeschlossen. Ich gehe hier voller Freude über die vergangene Zeit bei der Gemeinde – und freue mich mit meiner Frau auf die gemeinsame Zukunft.