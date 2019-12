„Ich war der Draufgänger“

Viele Zuhörer sind zum letzten Abend der diesjährigen Kressbronner Krimi-Nächte ins Foyer der Festhalle gekommen und haben mit der Lesung aus dem Krimi „Eiskalte Spiele“ den absoluten Höhepunkt der Reihe erlebt. Der Krimi war der Ausgangspunkt, weit mehr Zuhörer hat aber die Tatsache angelockt, dass zum Autorenduo neben Michaela Grünig die Ski-Ikone Marc Girardelli gehörte.

Wenn ein Mann und eine Frau, ein ehemals überragender Skirennläufer und eine Schriftstellerin zusammen ein Buch schreiben, dann muss es etwas Besonderes werden, kommen hier doch Aspekte aus männlicher und aus weiblicher Sicht zusammen: „Mord, Liebesgeschichte und Intrigen hat sie geschrieben, ich das Sportliche und Brutale – die Zusammenarbeit hat viel Spaß gemacht“, sagte Girardelli.

Er, der mit lachendem Auge sagte, eine Kindheit habe er nie gehabt, war durch und durch Skirennläufer, ein Angefressener, der als Jugendlicher trotz sehr hoher Fehlzeiten in der Schule seinen Abschluss per Fernstudium geschafft. Wie die beiden erzählten, hat er die Passagen geschrieben, die vom Rennfahrerleben erzählen, spannende Details, wie ein Läufer trotz höllischer Schmerzen noch an die Grenzen geht. Unterstützt durch den Vater und andere, habe er die aufgezeichneten Läufe genau analysiert. Höhepunkt war eine zu langsame Fahrt mit veränderter Technik, deren Analyse die ganze Nacht kostete – dafür feierte er am nächsten Tag unausgeschlafen und ohne Essen einen großartigen Sieg. Girardelli weiß, wie der Protagonist Marc Gassmann, sein Alter Ego im Krimi, tickt. Authentisch kommen Gespräche mit Konkurrenten bei Trainingsfahrten, das ganze Milieu herüber.

Professionell weiß die in der Schweiz lebende Autorin Michaela Grünig die Spannung aufzubauen, zu steigern und noch einmal zu steigern. Zwar ahnt der Zuhörer, dass etwas Schlimmes kommen muss, wenn ein Trainer nicht auf Anrufe, auf das Klopfen und Hämmern an der Tür reagiert. Alle halten den Atem an, wenn der Hotelportier mit dem Generalschlüssel die Tür öffnet. Tot liegt der Vermisste auf seinem Bett, neben ihm ein Zettel mit dem Wort „schuldig“ – wie schon bei zwei scheinbaren Suiziden von Trainern zuvor. Thema ist das Doping. Die Co-Autorin, die sehr intensiv recherchiert haben muss, berichtet, wie leicht man auch heute noch übers Internet an die entsprechenden Anabolika kommt, einschließlich genauer Anleitungen, wie man die Kontrollen überlistet. Eine Passage beschreibt genau, wie ein Sportler seine Spritze in den Hintern bekommt. Immer wieder habe es neue Mittel gegeben und häufig seien sie medizinisch kaum nachzuweisen gewesen. Die Rede kommt auch auf Freizeitsportler, die sich dopen und damit ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. An spannenden Fakten ist kein Mangel.

Nach der von beiden abwechselnd gestalteten Lesung kommen die Fragen. Man duzt ihn, den Marc aus dem nahen Vorarlberg, dessen Rennen man mit Spannung vor dem Fernseher verfolgt hat. Viele der Anwesenden sind Mitglieder im hiesigen Skiclub. Insider, die sich auskennen, Menschen, die ihn noch heute bewundern, auch weil er nicht für Österreich, sondern für Luxemburg gefahren ist, obwohl das für die Eltern mit großen finanziellen Lasten verbunden war. Klar, dass hinterher viele den dritten Band seiner 2017 begonnenen Krimireihe um den Rennläufer Marc Gassmann signiert nach Hause nahmen. Im Gespräch haben sie einen Rennstar zum Anfassen erlebt.