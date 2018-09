„Ach, Du bist wieder da?“ Diese Frage hört Gabriele Biegert seit rund zwei Wochen fast täglich. Nach vier Jahren ist sie an das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum in Kressbronn zurückgekehrt – als Nachfolgerin von Rektor Hans Scharpf. „Ich war zwischen 1999 und 2014 als Lehrerin hier und kenne die Schule deshalb gut“, erläutert sie. Die vergangenen vier Jahre hat sie als Konrektorin an der Häfler Merianschule unterrichtet.

Für Gabriele Biegert ist es ein bisschen wie nach Hause kommen – nur, dass sie nicht ins Lehrer-, sondern ins Rektorenzimmer eingezogen ist. Dort, wo bislang Blautöne dominierten (blau war die Lieblingsfarbe von Hans Scharpf), leuchtet nun vieles in Orange. In den vergangenen Wochen seit ihrem Amtsantritt Ende August hat sie sich als allererstes bei den Kindern vorgestellt, viele Gespräche geführt und sich in Stunden- und Schulentwicklungspläne eingearbeitet. „Ich taste mich vorsichtig hinein. Alle denken mit, ich habe hier ein ganz tolles Team hinter mir, das sich mit viel Energie für die Schule einsetzt“, freut sich Gabriele Biegert, die es vor 25 Jahren von Stockach nach Langenargen verschlagen hat.

Viele Dinge sind ihr durch ihre lange Zeit am SBBZ vertraut. „In die Aufgaben als Konrektorin bin ich durch meine Aufgaben an der Merianschule hineingerutscht und schließlich hineingewachsen. Doch mit der Zeit ist die Sehnsucht, es allein als Rektorin zu versuchen, gewachsen“, sagt Biegert mit Blick darauf, weshalb sie sich für die Schulleiterstelle beworben hat – als Einzige übrigens. Große Veränderungen gebe es mit ihr nicht, aber sicherlich werde sie ihren eigenen Stil einbringen, kündigt sie an und muss beim Blick auf den knall orangefarbenen Plastikstuhl in ihrem Büro wieder schmunzeln.

Überhaupt strahlt Gabriele Biegert eine Menge Freude aus – vor allem, wenn sie von der Arbeit mit den Kindern erzählt. Die liegen ihr besonders am Herzen: „Ich war früher Grund- und Hauptschullehrerin und hatte damals schon immer ein Ohr für die Schwächeren. Ich habe immer geguckt, wie ich sie unterstützen kann – und das ist bis heute so geblieben.“ Zwischendurch war die Rektorin Fachberaterin im Schulamt in Markdorf, „aber das war mir irgendwann zu viel Schreibtisch und zu wenig Kinder“, sagt sie. Deshalb werde sie auch in Kressbronn regelmäßig unterrichten und ein offenes Ohr für „ihre Schüler“ haben.

Gleichzeitig will sie das SBBZ mit viel Feingefühl weiterentwickeln und dafür sorgen, dass bei dem Ausbau des Bildungszentrums, das im kommenden Jahr um ein Stockwerk erweitert und modernisiert werden soll, auch mehr Platz für das Sonderpädagogische Zentrum abfällt. „Diese Enge hier hat mir anfangs echt zu schaffen gemacht. Von daher ist es gut, dass die Gemeinde etwas tut.“