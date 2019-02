Wenn die Wähler am 26. Mai über ihren künftigen Gemeinderat abstimmen, wird ein Name fehlen, der die vergangenen Jahrzehnte auf den Stimmzetteln eine Selbstverständlichkeit war. Christina Günthör, die letzten Jahre auch stellvertretende Bürgermeisterin, kandidiert nach 30 Jahren nicht mehr. „Ich hab’s wirklich gern gemacht“, blickt sie zurück.

Weil alles seine Zeit hat, freut sich die vierfache Mutter, sechsfache Oma, leidenschaftliche Wirtin vom Landgasthof und Weingut „Frohe Aussicht“ in Kümmertsweiler, auf die Zeit, die jetzt kommt. Auch für den Kreistag wird sie nicht mehr kandidieren. Dort waren es 15 Jahre Sitzungen einschließlich Informationstouren plus Vorbereitungen samt Nacharbeiten.

Ohne in die erste Reihe zu drängen ist Christina Günthör ihren Aufgaben in Gemeinderat und Kreistag immer mit großer Verantwortung nachgekommen. Es war im Jahr 1989, als der langjährige Kressbronner CDU-Orts- und Fraktionsvorsitzende sowie stellvertretende Bürgermeister Erwin Bohner und Oberstaatsanwalt Walter Müssig die junge Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft fragten, ob sie nicht Gemeinderätin werden wolle? Uninteressiert war sie nicht. Auch der Vater und Schwiegervater waren einst Gemeinderäte. Nachdem sie bei den Kommunalwahlen 2014 Stimmenkönigin wurde, ist sie seither auch stellvertretende Bürgermeisterin.

Wenn sie an die vielen Jahre im Kressbronner Rathaus zurückblickt, sprudeln die Themen nur so. Beginnend bei der Überschrift Bodan, die in Kressbronn uneingeschränktes Interesse fand, bis zur Schreckensnachricht, das Feuerwehrhaus brenne, sie umgehend auf’s Fahrrad stieg und von Kümmertsweiler zum Brandherd radelte. Wichtig sind ihr bis heute die gute Entwicklung Kressbronns – und hier vor allem die Bildungschancen für die Kinder. Deren Belange waren ihr immer ein Anliegen, Kindergärten und Schulen lagen ihr besonders am Herzen. Über 20 Großprojekte wurden in ihrer Amtszeit realisiert, darunter Highlights wie das Hotel Schiff-Gelände. Sie freut sich über Geschaffenes wie die Bücherei und die Musikschule, die Aula der Nonnenbachschule, die Kinderspielstadt „Bad Kresselnau“, darüber, dass sich Kressbronn zu einem familienfreundlichen Ferienort entwickelte und dazu beigetragen hat, dass der Tourismus als zweitgrößter Wirtschaftszweig im Bodenseekreis wachsen konnte – was auch mit der von den Bauern gepflegten Kulturlandschaft zu tun hat. In diesem Wissen hat die scheidende Gemeinderätin immer Wert auf eine funktionierende Landwirtschaft gelegt.

Vom Hof Milz fasziniert

Bei den gemeindlichen Werten aus Stein erinnert sie an die Bewahrung historischer Kultur wie dem Hof Milz, von dem sie fasziniert ist. Sie freut sich, das Rathaus als Ortsmittelpunkt in seiner ursprünglichen Form erhalten zu haben, an das „wunderschöne Projekt“ Festhalle. Sie ist überzeugt, dass mit der Fertigstellung der Bodan-Denkmäler samt Gastronomie „etwas ganz Tolles“ entstehen wird. Und sie bedauert, mit der Uferrenaturierung nicht fertig zu sein und es hier mit einem Dauerthema zu tun zu haben.

Die scheidende Kommunalpolitikerin weiß um die Bedeutung des anstehenden interkommunalen Gewerbegebiets zusammen mit Langenargen und Eriskirch sowie der Notwendigkeit, Wohnraum schaffen zu müssen. Auf der Kressbronner Agenda stünden neben anderen notwendige Angebote für das Wohnen im Alter, der Neubau eines Familienzentrums, Kurzzeit- und Tagespflegeplätze, die Ortsmitte, die Aufstockung der Parkrealschule. Priorität habe das Schaffen von Arbeitsplätzen in der prosperierenden Gemeinde, die sich städtischem Charakter nähert. Wobei sich die Aufgaben von vor 30 Jahren denen von heute ähnelten, wie Christel Günthör beobachtet hat. Damals stand die Erschließung des ländlichen Raums auf der Tagesordnung – heute ist der Breitbandausbau Dauerthema. Es ist viel passiert, erinnert sie sich an die Zeit vor der Freigabe der B 31, als wegen des fehlenden Anschlusses in Bayern die Kressbronner Kinder auf der Straße Rollschuh gefahren sind.

Ihre starke Familie im Rücken machte es ihr möglich, sich 30 Jahre lang kommunalpolitisch zu engagieren. Das weiß Christiana Günthör. Und freut sich darauf, für sie nun bald mehr Zeit zu haben. Auch für Ehemann Ernst, mit dem sie zusammen weiterhin Tochter Simone im Weingut und der „Frohen Aussicht“ unterstützt – wenn sie mit ihm nicht auf Reisen ist, was jetzt auch auf ihrer persönlichen Agenda steht.

Dankbar ist sie den Kressbronnern, sie all die Jahre mit hoher Stimmenzahl gewählt zu haben. Diesen Vertrauensbeweis will sie noch bis zum Mai zurückgeben.