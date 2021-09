„I bin all do gsi“ – Ein schönes Denkmal verbirgt ein schweres Schicksal

Der diesjährige Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, zeigt sich auch in der denkmalgeschützten Hofanlage Milz in Kressbronn-Retterschen. Beim Verein zur Erhaltung der Hofanlage Milz zeigt man sich laut einer Mitteilung optimistisch. Mit einem auf das Motto abgestimmten und abwechslungsreichen Programm unter Beteiligung bewährter Partner bereite man sich engagiert für den bundesweiten Tag des offenen Denkmals auf der Hofanlage vor. Auch unter erschwerten Corona-Rahmenbedingungen laden der Verein und seine Partner von 11 bis 17 Uhr ein. Führungen finden statt bis 15.30 Uhr.

Im Kontrast zum heute schönen „Schein“ der Hofanlage Milz in Retterschen stehen das einst harte Da-„Sein“ und das berührende Schicksal der letzten Bewohnerin Theresia Milz (1907-2000). Mit Blick darauf bieten die Vermittlerinnen aus dem Verein Führungen an, bei denen Besucherinnen und Besucher den im Original zu hörenden Lebenserinnerungen der letzten Bewohnerin Theresia Milz folgen. Die Führungen finden nach Bedarf und in Kleingruppen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, eventuell kann es zu kurzen Wartezeiten kommen. Backen im Backhaus ab 11 Uhr, ein Konzert des Seniorenchors Kressbronn um 16 Uhr und eine ganztägige Bewirtung runden das Angebot ab.

Interessierte werden gebeten sich unter den nachfolgenden Internetadressen zeitnah und detailliert darüber zu informieren, ob und in welcher Form der Tag des offenen Denkmals stattfinden kann und welche Corona-Bestimmungen gelten: www.bodenseekreis.de/denkmaltag oder www.kressbronn.de/tourismus/sehen-erleben/sehenswertes-im-ort/historische-hofanlage-milz