HSG-Coach bangt um Stammkräfte

Während mehrere aktive Mannschaften aus Friedrichshafen und Umgebung wegen der Herbstferien spielfrei haben, kämpfen die Bezirksliga-Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach sowie die „Seesterne“ des TV Kressbronn in der Damen-Bezirksklasse am Wochenende um Zählbares.

HSG Friedrichshafen-Fischbach I – SG Ulm & Wiblingen (Samstag, 27. Oktober, 20 Uhr, Bodenseesporthalle in Friedrichshafen): „Es sieht momentan danach aus, dass wir am Wochenende recht wenig Spieler zur Verfügung haben“, sagt HSG-Trainer Rolf Nothelfer im Hinblick auf das Heimspiel seiner Bezirksliga-Handballer gegen Ulm & Wiblingen. Während hinter den Einsätzen von Martin Westerholt und Tim Nothelfer große Fragezeichen stehen, fallen Steffen Krost und Andreas Baumann – so Nothelfer – definitiv aus. „Ich hoffe einfach, dass die angespannte Personalsituation zusätzliche Kräfte freisetzt“, betont der HSG-Coach.

HCL Vogt – TV Kressbronn (Samstag, 18 Uhr, Allgäutorhalle in Vogt): „Wir freuen uns auf die Herausforderung in Vogt – und das trotz einiger Ausfälle“, beschreibt TVK-Trainerin Stefanie Raaf die Stimmung im Lager der Kressbronner „Seesterne“ vor dem Auswärtsspiel der Bezirksklasse in Vogt. So wie es aussieht, reisen die Gäste ohne Hanna Spindler, Michaela Fricker und Julia Schörkhuber an. „Ich bin mir dennoch sicher, dass wir beim Abrufen unserer Stärken Punkte aus Vogt entführen können“, bleibt Raaf optimistisch.