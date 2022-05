Hoher Besuch: Kretschmann schaut sich Kressbronner Bodan-Areal an

Ministerpräsident Kretschmann hat vor Kurzem gemeinsam mit Regierungspräsident Klaus Tappeser das Bodan-Areal besucht. Laut Pressemitteilung zeigte Bürgermeister Daniel Enzensperger dem hohen Besuch, was aus der ehemaligen Werft geworden ist – auch dank der Fördermittel des Landes Baden-Württemberg.

Der Ministerpräsident habe sich trotz des kurzen Aufenthaltes in Kressbronn und der vielen Anschlusstermine Zeit beim Gang über die Promenade gelassen und sei begeistert von der gelungenen Gestaltung des gesamten Bodan-Areals gewesen, heißt es. Offiziell eingeweiht wird das Areal am 9. und 10. Juli mit dem Bodan-Festival. Dazu sind alle Kressbronnerinnen und Kressbronner herzlich eingeladen.

Gutes Aussicht: Am 9. und 10. Juli wird das Bodan-Areal mit einem Festival offiziell eingeweiht. (Foto: Ludwig Maier)

Zusammenarbeit mit der Werft 1919

Das Festival bietet an diesem Wochenende der Mitteilung zufolge ein vielfältiges und abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Ausgerichtet wird es von der Gemeinde Kressbronn gemeinsam mit der Werft 1919 und weiteren Partnern.

Die Besucher erwartet ein gastronomisches Angebot mit schwäbischem Streetfood der Werft 1919. Für Kinder und Familien wird ein besonderes Programm am Nachmittag im Seepark geboten.

Als musikalischen Höhepunkt präsentiert SWR 3 auf der Werftbühne am Samstagabend und am Sonntagnachmittag Auftritte und Konzerte von Lizot und Stefanie Heinzmann. Der Zugang zum Areal ist an beiden Tagen kostenlos.