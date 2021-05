Hoffnung Freibad: Corona-Schließung führt zu düsteren Prognose

Die Polizei hat am Donnerstag und Freitag in Lindau nach einer vermissten Frau gesucht. Trotz des Einsatzes von Suchhunden und eines Hubschraubers mit Wärmebildkamera blieb die Frau verschwunden. Am Freitagvormittag war die Seniorin auf einmal zurück. Wo sie die Nacht verbracht hat, konnte sie selbst nicht genau erklären.

Laut Polizeisprecher Dominic Geißler handelt es sich um eine 82-Jährige aus einem Pflegeheim auf der Lindauer Insel.