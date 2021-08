Hofanlage Milz mit Tafelrunden und Führungen

Der Verein zur Erhaltung der Hofanlage Milz e. V. lädt zu einer Reihe von Veranstaltungen auf dem historischen Kulturdenkmal in Kressbronn-Retterschen ein.

Wie der Verein bekannt gibt, finden an den Sonntagen, 22. und 29. August, bei trockener Witterung „Tafelrunden“ an der denkmalgeschützten Hofanlage Milz statt. Von 11 bis 17 Uhr informieren über 30 Schautafeln bei geschlossener Anlage an den Außenfassaden über Geschichte, Bewohner, Gebäude und deren Erhaltung.

An den Dienstagen, 24. und 31. August, besteht jeweils von 17 bis 19 Uhr die Möglichkeit zu Hofbesichtigungen. Diese kosten drei Euro Eintritt, Kinder zahlen einen Euro.

Am Sonntag, 12. September, findet der diesjährige Tag des offenen Denkmals statt. Sollte dieser vor Ort stattfinden können, plant der Verein unter dem Motto „Schönes Denkmal – schweres Schicksal“ auf der Hofanlage Führungen, bei denen Besucher den im Original zu hörenden Lebenserinnerungen der letzten Bewohnerin Theresia Milz folgen können. Sofern möglich, gibt es auch eine Bewirtung mit Kuchen, Kaffee und kalten Getränken sowie um 16 Uhr ein Konzert des Seniorenchors Kressbronn. Sollte der Tag nur als Online-Veranstaltung möglich sein, finden Interessierte unter www.bodenseekreis.de/denkmaltag eine Präsentation zu Theresia Milz.

Bei allen Angeboten gelten die Corona-Bestimmungen gemäß der aktuellen Corona-Verordnung.