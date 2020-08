Hofanlage Milz in Retterschen öffnet Türen

Im Kressbronner Teilort Retterschen ist ein typischer ehemaliger Bauernhof der Bodenseeregion am originalen Standort mitten im Dorf in seltener Vollständigkeit und Ursprünglichkeit erhalten. Als Denkmal von besonderer Bedeutung ist die Hofanlage Milz seit 2012 ins Denkmalbuch Baden-Württemberg eingetragen. Für zwei Stunden öffnen sich nun dienstags im August Türen und Tore des Hofes zur freien Besichtigung.

Die außergewöhnlich authentisch erhaltenen Gebäude und Räume zeugen laut dem Verein zur Erhaltung der Hofanlage Milz eindrucksvoll von der Entwicklung der bäuerlichen Kultur, der Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Hinweistafeln geben Hintergrundinformationen zur Geschichte des Hofes und seiner Bewohner, über Alter, Architektur und Nutzung der verschiedenen Gebäude oder die erfolgten Erhaltungsmaßnahmen.

Die Gemeinde erwarb den Hof im Jahr 2001. Der 2002 gegründete Verein zur Erhaltung der Hofanlage kümmere sich seitdem eigenverantwortlich um den denkmalgerechten baulichen Erhalt und die Belebung des seit 1992 nicht mehr bewohnten Anwesens.

Um Allen einen möglichst unbesorgten Aufenthalt zu ermöglichen, bittet der Verein darum, die aktuell geltenden Corona-Verhaltensregeln beim Besuch des Hofes zu beachten.

In jedem Gebäude kann sich nur eine zusammengehörende Kleingruppe bis höchstens vier Personen aufhalten. Die Kontaktdaten der Besucher werden erfasst und nach vier Wochen wieder gelöscht. Ein Mund-Nase-Schutz muss mitgebracht werden. Einmalhandschuhe und Handdesinfektionsmittel sind in den Gebäuden. In den Gebäuden dürfe nichts berührt werden, Besucher mit Erkältungsanzeichen können leider nicht eingelassen werden.

Die Besichtigung ist laut Verein ohne Voranmeldung möglich. Der Eintritt ist frei. Während der Öffnungszeit bestehe außerdem die Möglichkeit Most zu kaufen. Dieser sei in der 110 Jahre alten Mostpresse des Hofes gepresst worden und kostet pro Liter einen Euro. Ein eigenes Gefäß soll mitgebracht werden.