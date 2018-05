Hof Milz bietet ein spannendes Programm für Kinder

Kindgerecht hat der Nachwuchs die Gelegenheit, zwei sehr unterschiedliche Bauernhöfe zu besichtigen. Zum einen tauchen die jungen Besucher in das bäuerliche Leben vor fast 100 Jahren auf dem Hof Milz ein, als es noch kein Handy, keinen Fernseher, keinen Computer, somit keine technischen Medien gab und die Bewohner mit ihrem direkten Umfeld genug zu tun hatten. Los geht’s am Mittwoch, 30. Mai, um 14.30 Uhr.

Nach dem Besuch auf dem Hof Milz geht es um den Bauernhof der Familie Lang aus der heutigen Zeit. Mit hochmodernen Maschinen werden die Kühe gemolken, neuzeitliche Geräte erleichtern die alltägliche Arbeit mit dem Vieh und auf dem Feld und lassen noch Zeit für den medialen Austausch. Diese Gegensätze sind spannend und direkt zu erleben bei diesem kurzweiligen Kinderprogrammangebot auf dem Hof Milz. Treffpunkt ist die Hofanlage Milz.

Eine Anmeldung ist dringend nötig und möglich in der Tourist-Information Kressbronn, unter Telefon 07543/ 96650. Die Kosten betragen einen Euro.

Ebenfalls am Mittwoch, 30. Mai, spielt das „Faro-Theater“ das Stück „Der Froschkönig“ auf dem Hof Milz. Wohl jeder kennt die Geschichte von der Königstochter, die in ihrer Not dem Frosch alles verspricht, um ihre goldene Kugel wieder zu bekommen, aber trotzdem selbst bestimmen möchte, wer in ihrem Bett schlafen darf und wer nicht, heißt es in der Vorschau.

Der Ablauf des Märchens der Gebrüder Grimm wurde erhalten, aber der Geschichte dennoch ein erfrischend modernes Outfit verpasst, verspricht der Pressetext. Mühelos lässt die Spielerin die lebensgroßen Figuren, lebendig werden und schlüpft dazu gekonnt von einer Rolle in die andere. Beginn der Theateraufführung ist am Mittwoch, 30. Mai, im 17 Uhr in der Scheuer der Hofanlage Milz. Der Eintritt beträgt einen Euro pro Person, mit Gästekarte ist der Eintritt frei (nur Tageskasse).