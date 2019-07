Hock am See - Kressbronner Musiktage starten am Mittwoch

Der Musikverein Kressbronn lädt in diesem Jahr wieder vom 10. bis 12. Juli zum gemütlichen Hock am See im Seegarten in Kressbronn ein. An allen drei Tagen ist laut Vorschau des Musikvereins ein buntes Musikprogramm geboten, das von verschiedenen Ensembles der Jugendmusikschule, dem Spielkreis, der Jugendkapelle und dem Musikverein mitgestaltet wird. Für das leibliche Wohl sorgt der Musikverein mit kühlen Getränken und leckerem Essen, ist dem Pressetext weiter zu entnehmen. „Kommen und genießen Sie die Musik bei einer unverwechselbaren Atmosphäre im Seegarten direkt am Bodenseeufer“, laden die Musiker ein. Die Veranstaltung beginnt jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung am jeweiligen Tag nicht statt, heißt es abschließend in der Ankündigung. Foto: Musikverein