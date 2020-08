HL Schiffstechnik holt Pit Schenk mit ins Boot

Nach dem Zusammenschluss der Speedwave Werft GmbH und der HL Schiffstechnik GmbH in Kressbronn-Gohren im September 2019 zum 35 Mitarbeiter zählenden Service- und Kompetenzzentrum für Motor- und Segelboote am Bodensee, schreitet der Ausbau unter dem Namen HL Schiffstechnik zügig voran: Als branchenübergreifender Werftbetrieb wird das Unternehmen einer Pressemitteilung zufolge noch enger als bisher mit der Langenargener Schenk Yachtelektronik zusammenarbeiten und damit deutlich das Angebot um die elektronischen Komponenten und die Digitalisierung an Bord erweitern.

Schon vor über 25 Jahren begann die für beide Seiten wertvolle Zusammenarbeit der Betriebe. Die Motorenspezialisten von HL Schiffstechnik waren und sind die „Jungs fürs Grobe“, Pit Schenk der Experte für Kabel, Draht und Strom an Bord. Immer wenn der Einbau von elektronischen Anlagen hakte, griffen die Männer von HL zum Telefon und Schenk stand mit Rat und Tat zur Seite. Diese inoffizielle Verbindung soll nun auch formell besiegelt und gelebt werden. Pit Schenk wird helfen, das von HL zusätzlich geplante Kompetenzcenter Yachtelektronik aufzubauen. Dazu gehört zunächst die intensive Schulung der Motorentechniker und Bootsbauer von HL im Bereich Elektrik und Elektronik. „Nach so vielen Jahren an der Kundenfront ist es an der Zeit, das gesammelte Wissen weiterzugeben und somit zu erhalten“, sagt Pit Schenk.

Als nächster Schritt sollen laut Pressemitteilung gemeinsam entwickelte, innovative Lösungen für Boote angeboten werden. „Durch die Digitalisierung ändert sich auch die Welt der Bootsbesitzer. Was im modernen Auto und vernetzten SmartHome möglich ist, wird auch auf dem Wasser gewünscht“, sagt der Geschäftsführer von HL Schiffstechnik, Daniel Rück. Internet auf dem Boot ist schon fast selbstverständlich. Die Lieblingsmusik wird gestreamt, die abendliche TV-Serie kommt über Netflix. Die Navigation und das Anlegen werden durch Sensoren, Kameras und die Widergabe der Umgebung auf bunten Displays unterstützt. Auch von zu Hause hat der Eigner seine Yacht unter Kontrolle. Dafür wird das Mobiltelefon immer mehr zur Schaltzentrale. Die Spannung der Batterien wird mobil abgefragt, die Heizung wird mit dem Telefon eingeschaltet. Vor einem Einbruch schützen Bewegungsmelder, die notfalls den Alarm mit Livebild vom Boot aufs Handy schicken.