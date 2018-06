Historisches Hofgut Betznau vor dem Erhalt

Ins historische Hofgut am Rebenweg in Betznau sollen nach einem Umbau elf Wohnungen eingebaut werden. Der früheren Absicht des Eigentümers, insgesamt 18 Ferienwohnungen zu installieren und zusätzlich drei Wohngebäude auf dem Areal zu erstellen, hatte der Gemeinderat vor Monaten nicht zugestimmt.

Inzwischen hat der Bauherr umgeplant. Jetzt ist ausschließlich der Einbau von Wohnungen in bestehende Gebäude vorgesehen. Nachdem die Planung mit Auflagen des Denkmalamtes abgestimmt ist, hat eine Ratsmehrheit am Mittwoch das Einvernehmen zum Antrag erteilt. Auf Empfehlung des Leiters des Amts für Gemeindeentwicklung, Manfred Ammann, wurde der Aufstellungsbeschluss wieder aufgehoben.

In das Hauptgebäude sollen vier Wohnungen mit einer Wohnfläche zwischen 72 und 175 Quadratmetern sowie zwei Appartements zwischen 22 und 34 Quadratmeter eingebaut werden. Im ehemaligen Ökonomiegebäude sollen fünf Wohnungen von 78 bis 210 Quadratmeter entstehen, womit die vorhandene Bausubstanz ausgenutzt ist. Für jede Wohneinheit soll es oberirdisch zwei Stellplätze und Carports geben, keine Tiefgarage. Die Zufahrt erfolgt vom Rebenweg aus. Das Denkmalamt hat dem Vorhaben unter der Bedingung zugestimmt, dass die denkmalrechtlichen Auflagen erfüllt werden. Das Landwirtschaftsamt wird auf die Einhaltung der Spritzabstände hinweisen.

Kritik aus dem Rat, hier einen Präzedenzfall zu schaffen, wies neben anderen der Bürgermeister zurück. Der Bauherr sei mit den Wohneinheiten wesentlich herunter gegangen und werde vom Denkmalschutz beobachtet, der hier eine besondere Rolle spiele. Kressbronn brauche Wohnraum, und der werde hier geschaffen, erwartete Karl Bentele (CDU), dem beabsichtigten Bauherrn eher dankbar zu sein als ihn zu kritisieren. Kressbronn könne sich am See nicht entwickeln und auch innerorts seien die Möglichkeiten begrenzt. Das Vorhaben sei eine „vernünftige Lösung“ mit Augenmaß, das dem Dorfcharakter entsprechend für die eigene Bevölkerung Möglichkeiten schaffe.

Alte Stadel: Sorge um Präzedenzfall

Ganz anders sah das Sven Armbruster (SPD). Er lobte zunächst die natürliche Attraktivität Kressbronns. Die teils erhaltene landwirtschaftliche Architektur verleihe dem Ortsbild Authentizität und eine ländliche Gemütlichkeit, sagte er. Insbesondere Betznau und weitere Teilorte hätten diesen Charakter bisher erhalten. Viele leerstehende landwirtschaftliche Gebäude böten weiteren Raum für diese Art innerörtlicher Entwicklung. Allerdings: „Wenn nun einem Antrag wie dem zur Umnutzung des historischen Hofguts in Betznau in der momentanen Form stattgegeben wird, schafft die Gemeinde einen Präzedenzfall für all die leerstehenden alten Stadel“, warnte er.

Er verwies darauf, dass für Umnutzungen dieser Art im Außenbereich der Paragraph 35 des Baugesetzes klare Vorgaben mache. Pro Hofstelle dürften lediglich drei neue Wohneinheiten entstehen und der Bezug zur Landwirtschaft müsse aus architektonischer Sicht erhalten bleiben. Diese Vorgaben würden in den Teilorten ebenfalls Sinn machen und könnten über Bebauungspläne geregelt werden.

Als Technischer Leiter stellte Andreas Wenzler klar: „Wir haben hier ein Denkmal, und das muss erhalten werden.“ Dieses werde nicht vergrößert, seine Nutzung sei mit Kompromissen denkmalgerecht auszuführen. Der Bürgermeister bemerkte zur Kritik, der Eigentümer könnte das Anwesen auch verfallen lassen. (sig)