„Hillus Herzdropfa“ kommen nach Kressbronn

Mit ihrer ideenreichen Komik kommen Hillu Stoll und Franz Auber, bekannt aus ihrem Programm „Hillus Herzdropfa“ im März 2021 nach Kressbronn. Das Komiker-Duo präsentiert dabei an drei Terminen in der Kressbronner Festhalle Sketche aus ihrer gemeinsamen 13-jährigen Bühnenerfahrung, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Programm ist eine Neuauflage aus dem unerschöpflichen Repertoire ihrer „Geschichten über Land und Leute auf der schwäbischen Alb“. Mit ihrer Spontanität und ihrer Freude, auf der Bühne zu stehen, begeistern „Hillus Herzdropfa“ laut Vorschau ihr Publikum jeden Alters. Mit Charme und einer erfrischenden Direktheit – natürlich gespickt mit einer feinen Dosis Bauernschläue – reisen die beiden durchs Ländle, heißt es weiter.

Hillu Stoll und Franz Auber sind Vertreter des schwäbischen Humors. Sie sind unter anderem Gewinner des „Sebastian-Blau-Preises“ 2016 in der Rubrik Comedy. Bekannt düften sie vielen außerdem aus Funk und Fernsehen sein. Die beiden Vollblut-Älbler beherrschen es mit Bravour, aneinander vorbeizureden und sich misszuverstehen, dabei dennoch immer den Kontakt zum Publikum zu halten.

Bei den Veranstaltungen gelten die allgemeinden Corona-Regeln laut geltender Verordnung. Besucher werden gebeten, einen Mundschutz mitzubringen, dieser darf gegebenenfalls am Sitzplatz abgenommen werden. Falls die Veranstaltung aufgrund der Pandemie doch kurzfristig abgesagt werden muss, wird der Ticketpreis vollständig rückerstattet. In diesem Fall wird gebeten, sich dann an die Vorverkaufsstelle zu wenden, bei der die Tickets gekauft wurden.