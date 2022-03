Hillus Herzdropfa in Kressbronn

Noch am Mittwoch, 16. März, und am Donnerstag, 17. März gibt es Mundart-Theater vom feinsten in der Festhalle Kressbronn. Mit ihrer ideenreichen Komik präsentieren „Hillus Herzdropfa“ (Hillu Stoll und Franz Auber) Sketche aus ihrer gemeinsamen 13-jährigen Bühnenerfahrung. Dieses Programm ist eine Neuauflage aus ihrem Repertoire ihrer „Geschichten über Land und Leute auf der schwäbischen Alb!“. Mit Charme sowie ihrer erfrischenden Direktheit – natürlich gespickt mit einer feinen Dosis Bauernschläue – reisen „Hillus Herzdropfa“ durchs Land! Sie sind erfolgreiche Vertreter des schwäbischen Humors (Gewinner des „Sebastian-Blau-Preises“ 2016), bekannt auch aus Funk und Fernsehen. Die beiden Komiker von der Schwäbischen Alb beherrschen es, aneinander vorbeizureden und sich misszuverstehen, dennoch immer den Kontakt zum Publikum haltend. Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, freie Platzwahl. es gilt die aktuelle Corona-Verordnung. Karten zu 14 Euro (ermäßigt 12 Euro) gibt es in der Tourist-Information im Bahnhof, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und zu 16 Euro an der Abendkasse (ermäßigt 14 Euro).