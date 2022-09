Herzsicher: Wer nichts macht, macht alles falsch

Jede Sekunde zählt! Im Rahmen einer Schulung haben Bürger am Dienstagabend im Foyer der Festhalle an einer Schulung für Laien-Defibrillatoren teilgenommen. Neben einem theoretischen Teil lernten die Teilnehmer, wie anhand einer Puppe das Gerät praktisch angewandt wird und wie eine Herzdruckmassage samt Atemspende durchzuführen ist. „Die Chance, dass ein Mensch nach einem Herzkreislaufstillstand überlebt, wird durch die Anwendung einer Herzdruckmassage und eines AEDs um ein Vielfaches erhöht“, erklärte Schulungsleiter Dierk Gleichmann.

Wie aber leistet man im Falle eines Notfalls schnell und optimal Erste Hilfe? Rund 20 Bürger haben in der Schulung den Umgang mit einem automatisierten externen Laien-Defibrillatoren (AED) geübt. „Dabei handelt es sich um ein medizinisches Gerät, das gegen den plötzlichen Herztod entwickelt wurde. Er kann die Wiederbelebung direkt am Notfallort noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes wirksam unterstützen, indem über Elektroschocks das Herzkammerflimmern unterbrochen wird“, informierte Dierk Gleichmann, der die Schulung im Auftrag der Björn Steiger Stiftung durchführte. Dabei sei es ihm zufolge wichtig zu wissen, dass ein AED genaue Sprachanweisungen gibt.

Was aber ist zu tun, wenn eine Person einen Zusammenbruch erleidet, kollabiert? Zunächst, erklärt der Coach, sei es wichtig, die Person anzusprechen, einen Körperkontakt herzustellen. „Sie müssen sichergehen, dass es sich um einen Herzkreislaufstillstand handelt, ehe Sie einen AED verwenden. Sehen Sie nach, ob die Person reagieren kann, ob sie atmet. Wird keine Atmung festgestellt, setzt man selber oder über andere Personen einen Notruf ab, und beginnt bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit der Wiederbelebung“, erklärt der Experte.

Danach muss das AED eingeschaltet und die Elektroden auf der Brust des Patienten angebracht werden. „Nun beginnt der AED mit der Analyse des Herzrhythmus. Denn nur, wenn das Gerät die Notwendigkeit erkannt hat, wird ein Elektroschock freigegeben. Im Anschluss eines Stromimpuls mit etwa 100-150 Joule erfolgt nach rund zwei Minuten erneut eine selbstständige Analyse. Bei anhaltendem Atemstillstand ist bis zum Eintreffen der Rettungskräfte als wesentlicher und wichtigster Bestandteil der Rettungsaktion die Herzdruckmassage samt Beatmung weiter durchzuführen. Sie als Retter werden vom AED entsprechend Schritt für Schritt angeleitet. Sie können nichts falsch machen. Im Gegenteil, wer in so einer Situation nichts unternimmt, macht alles falsch und sich im schlimmsten Fall strafbar“, betonte Gleichmann, bevor das theoretische Wissen an bereitgestellten Puppen praktisch angewendet wurde.