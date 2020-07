Herrenloses Surfbrett löst Einsatz aus

Ein herrenloses Surfbrett, das etwa 100 Meter vor dem Bodan-Hafen in Kressbronn im See trieb, hat am frühen Mittwochnachmittag einen Einsatz ausgelöst. Weil zunächst nicht auszuschließen war, dass sich der Nutzer in einer Notlage befindet, machten sich DLRG, Wasserschutzpolizei und ein Hubschrauber auf die Suche.

Wenig später erfolgte die Entwarnung: „Alles im grünen Bereich“, teilte die Wapo auf SZ-Anfrage mit. Ein Zeuge habe beobachtet, wie jemand das Brett „nicht fachgerecht“ im See entsorgte.