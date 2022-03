Heimische Vögel besser kennenlernen

Bei einem Workshop zur Vogelbestimmung werden die typischen Arten des Gebiets – Vögel vom Wald und Wasser – kennengelernt. Schwerpunkt der Führung sind Bestimmungstipps anhand von Gefieder, Verhalten und Stimme, um die Identifikation von heimischen Vögeln zu ermöglichen und zu festigen. Dazu sollten passende Kleidung und Schuhe angezogen werden und, wenn vorhanden, sind auch Fernglas und Vogelbestimmungsbuch mitzubringen, wie mitgeteilt wird.

Den Kurs leitet der Ornithologe Jeremy Barker. Der Workshop findet an vier Vormittagen statt: jeweils samstags, 19. März, 30. April, 14. Mai und 25. Juni, von 8.30 bis 10.45 Uhr in Kressbronn. Treffpunkt ist die Kabelhängebrücke in Gohren. Von dort aus wird an der Argen entlang gewandert. Die Kursgebühr beträgt 48 Euro. Ein kostenfreier Rücktritt ist bis eine Woche vor Kursbeginn möglich. Die am Veranstaltungstag geltende Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg (Stand heute: 3G) ist zu beachten und der entsprechende Nachweis mitzubringen.