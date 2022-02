Heike Ganal ist neue Vorsitzende der Landjugend Kressbronn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor Kurzem traf sich die Landjugend Kressbronn zur jährlichen Hauptversammlung. Die Sitzung wurde von Patrick Bauer und Theresa Schmid eröffnet und startete direkt mit dem Jahresrückblick.

Nach der JHV im Juni 2021 lernten wir unsere neuen Mitglieder bei einer Mostprobe besser kennen und planten den Tag der Technik in Oberdorf. Wir trafen uns zu gemütlichen Abenden im Rädle und Restaurants in Kressbronn. Im Oktober bereiteten unsere fleißigen Mädels wieder den Erntedankaltar vor, mit anschließendem Gottesdienst mit unserer neuen Landjugendtracht. Danach ging es schon wieder weiter mit den „Weihnachtsvorbereitungen“. Wir stellten wie jedes Jahr unsere Weihnachtskrippe am Rathausplatz auf und starteten die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt, der leider doch ins Wasser fiel. Wir bedanken uns trotzdem bei allen, die uns unterstützt haben, und an den verschiedensten Orten unsere handgemachte Dekoration gekauft haben. Im neuen Jahr konnten wir wieder mit den Ortsbauern und den Landfrauen ein paar Augen zum Leuchten bringen mit unserer Lichterfahrt. Wir rundeten unser Landjugendjahr mit einem Hüttenaufenthalt in Steibis ab und hoffen auf ein erfolgreiches Jahr 2022.

Auf den Jahresrückblick folgten die Entlastung und die Neuwahlen unseres Vorstands.

Als Wahlhelfer haben wir unser ehemaliges Vorstandsmitglied Thomas Kathan begrüßen dürfen, der die Wahlen leitete. Patrick Bauer wurde erneut in seinem Amt als Vorstand bestätigt. Theresa Schmid (ehem. Vorsitzende) und Heike Ganal (ehem. Vortänzerin) tauschen ihre Ämter. Wir gratulieren Heike zu ihrem neuen Amt als Vorsitzende.

Simon Ganal (Kassierer), Sarah Frommlet (Pressebeauftragte), Jakob Klug (Schriftführer), Alexander Fiegle (Lagerist), Florian Klotzbücher (Sportwart) und Dominik Schmid (Getränkewart) wurden in ihren Ämtern bestätigt und nahmen sie erneut an. Vivien Magg und Florian Günthör gaben ihr Amt an Veronika Martin und Bernd Lang ab. Florian tritt als neuer Fotograf an und Vivien unterstützt Simon als Kassierer.

Glücklich über die Wahlen starten wir in dieses Jahr voll motiviert mit der Planung des Blütenfests am Strandbadparkplatz. Wenn alles glatt läuft und wir ein „GO“ bekommen, findet es am 21.–24.04.2022 statt.