Hefte rein, Pflaster raus - Schulsanitäter am BZP bereit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Statt für Mathematik und Deutsch wird hier fürs (Über-)Leben gelernt. In der ersten Februarwoche haben die Schüler*innen der achten Klassen des Bildungszentrums Parkschule Kressbronn erfolgreich ihren Schulsanitäter-Kurs absolviert. Eifrig probten die 15 Jugendlichen von morgens um 8 Uhr bis in den späten Nachmittag hinein. In grauer Einsatzkleidung immer mittendrin - Frau Walser von den Johannitern, eine Fachfrau, die bereits an mehreren Schulen Schüler:innen im Thema Erste-Hilfe fit gemacht hat. Trotz der ernsten Thematik gibt es dabei aber alles andere als trockene Theorie. Mit Fallbeispielen und vielen Übungen können die Jugendlichen selbst aktiv werden, denn überall im Schulflur liegen „Verletzte“, die von den Schüler*innen professionell versorgt werden. Aus dem Klassenraum ertönt das regelmäßige Klicken der Dummies, deren mechanische „Herzen“ die Kursteilnehmer versuchen, wieder zum Schlagen zu bringen – Wissen und Fertigkeiten, die im Notfall dringend benötigt werden. An einer Schule mit mehreren Hundert Schüler*innen passieren immer mal wieder Unfälle. Im Pausendienst und bei Schulveranstaltungen kommen die frisch Ausgebildeten dann zum Einsatz. Das Ziel des Kurses ist es – so Frau Walser und die betreuenden Lehrkräfte, Frau von Essen und Frau Nußbaumer – Ängste zu nehmen und den Schüler*innen den Umgang mit Notfällen beizubringen. Das Selbstbewusstsein der Teilnehmer*innen wird dadurch gestärkt, dass ihre Handlungsfähigkeit erweitert wird und sie einen wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft leisten können. Für die Schulsanitäter wird es regelmäßige interne Schulungen geben, bei denen sie ihr Wissen auffrischen können. Die Jugendlichen sind begeistert, lange Gesichter sieht man den ganzen Tag nicht. Sie sind sich einig, im Kurs lernt man nicht nur viel, er macht auch richtig Spaß. So findet eine Schülerin der Klasse 8: „Der Kurs ist echt lustig, ich kann ihn anderen nur empfehlen.“. Eine andere meint: „Ich überlege mir, ob ich später vielleicht auch (beruflich) etwas in diese Richtung machen will.“