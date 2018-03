„Heaven in Hell“ spielt in Kressbronn

In der Gasthaus-Brauerei „Max & Moritz“ in Kressbronn-Berg spielt am Samstag, 7. April, die Band „Heaven in Hell“ Rocksound der 80er-Jahre. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr.

„Heaven in hell“ begeistert laut Veranstalter mit zahlreichen, energiegeladenen Rockklassikern wie „Don’t Stop Believin’“ (Journey), „Shadow On The Wall“ (Mike Oldfield), „Urgent“ (Foreigner), „Turn Me Loose“ (Loverboy), überrascht zudem mit Akustik-Versionen einzelner Titel und setzt den Songs seinen eigenen feinen Akzent auf. Die Band hat bereits mit Rocklegenden wie „The Sweet“, „Uriah Heep“,„Manfred Mann’s Earth Band“ und „Mother’s Finest“ gemeinsame Konzerte gegeben.