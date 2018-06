„Heaven in Hell“ rocken im Max&Moritz

„Rock der 80er“ lautet das Motto am Samstag, 30. Mai, im Gasthaus Max&Moritz, wenn die Band „Heaven in Hell“ ab 20 Uhr zusammen mit „Special Guests“ auf der Bühne stehen. Die Classic-Rock-Band präsentiert laut Vorschau zahlreiche energiegeladene Rockklassiker der 80er Jahre, begeistert auch mit Akustik-Bearbeitungen oder unplugged-Versionen und kratzen in ihrer Songauswahl auch schon mal an die Grenzen der 70er und 90er Jahre. Im vergangenen Jahr hatte Heaven in Hell als Akustik-Duo deutschlandweit mehr als zehn erfolgreiche Konzerttermine, mit der Glamrock-Legende „Sweet“. Wummernde Beats und filigrane Gitarrenattacken gehören an diesem Abend genausodazu wie stimmgewaltige Balladen. Karten gibt’s unter www.HEAVENinHELL-LIVE.de oder im Gasthaus Max&Moritz in Kressbronn-Berg unter Telefon 07543 / 65 08.