Die Hauptversammlung der Feuerwehr Kressbronn findet am Montag, 27. Juni, um 19 Uhr statt. Die Veranstaltung beginnt mit den einleitenden Worten von Kommandant Peter Schlegel, gefolgt von den Berichten des Schriftführers, Kassiers und Kameradschaftsleiters. Anschließend wird über die Aktivitäten der Jugendabteilung und Altersabteilung berichtet. Weitere Informationen über die Feuerwehr Kressbronn finden sie auch unter www.Feuerwehr-Kressbronn.de. Interessierte Zuhörer sind in das Feuerwehrgerätehaus in die Säntisstraße 35 in Kressbronn eingeladen.