Hans Scharpf freut sich aufs „Abschalten“

„Wehmut? Na klar haben Sie nach fast 27 Jahren Wehmut, wenn Sie gehen“: Hans Scharpf, Rektor des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ), wechselt zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand. Seit Februar 1992 hat er sich mit Herz und Seele um das Wohl der Schüler und Eltern gekümmert, hat sich in den vergangenen Jahren intensiv in der Schulentwicklung eingesetzt – und hätte Anfang des Schuljahres nicht gedacht, dass dieses das letzte für ihn als Rektor ist.

Rund vier Wochen sind es noch bis zu den Sommerferien – und diese bedeuten für Hans Scharpf „Endspurt“. „Im Herbst hab ich mir erstmals Gedanken über meinen Abschied gemacht“, blickt Hans Scharpf zurück. Was möchte ich noch machen? Wie viele Jahre bleiben mir noch? Wie sieht es mit meiner Gesundheit aus? Fragen, die der 64-Jährige mit seiner Ehefrau, Freunden, aber auch den Kollegen diskutierte. „Es wird einem dann erst richtig bewusst, wie viel man im privaten Bereich für die Schule zurückgeschraubt hat.“ Dennoch war es keine leichte Entscheidung nach fast 27 Jahren – schließlich kreisen die Gedanken immer um die Schule, die Schüler, die Eltern, die Kollegen. „Sie haben ja immer die Verantwortung, auch in den Ferien. Außerdem ist das nicht nur ein Job, Sie stecken da viel Herzblut rein. Deshalb fällt es schwer, einfach mal abzuschalten. Aber darauf freue ich mich jetzt.“

Seit Februar 1992 leitete Hans Scharpf die Geschicke der Schule. Durch neue Impulse und die Erweiterung der Aufgabenfelder der Schule verdoppelten sich die Schülerzahlen in kurzer Zeit, sodass das Thema Schulraumnot zum Dauerthema wurde. Schließlich zog die Förderschule, wie das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum seinerzeit noch hieß, an den heutigen Standort. Was hat sich noch verändert? „Die Strukturen waren früher klarer – heute gibt es viel mehr Bürokratie. Mein Job hat sich leider weg von den Kindern entwickelt.“ Auch der Umgang mit den Eltern habe sich verändert – zum einen würden immer mehr Erziehungsfunktionen abgegeben, gleichzeitig aber mischen sich Erziehungsberechtigte immer mehr in die schulische Arbeit ein. Ein Vorgang, den der scheidende Rektor durchaus skeptisch sieht.

Kinder brauchen das Gleiche wie früher

Doch eines ist aus seiner Sicht gleichgeblieben: „Kinder brauchen nach wie vor das Gleiche wie früher: Einen Ansprechpartner, der die Kinder so annimmt und akzeptiert, wie sie sind, sie positiv sieht, ihnen Wertschätzung entgegenbringt – aber gleichzeitig klare Grenzen setzt. Wir sind nicht nur Wissensvermittler, sondern auch dafür da, dass das emotionale Klima stimmt.“ Das sei allerdings nur möglich, wenn sich jeder der Kollegen für die Kinder verantwortlich fühlt – und das sei im SBBZ bis heute so, weshalb ihm der Abschied auch so schwer falle. Ein weiterer Grund: Die Vielfältigkeit seiner Arbeit. Die Besuche in den Kindergärten, die Kooperationen mit anderen Schulen, der Kontakt zu anderen Lehrern und Schulleitern – und das Arbeiten „in der tollen Kletter-AG“ - all’ das habe seine Arbeit enorm bereichert.

Gerne hätte er zudem die Um-setzung der Schulentwicklung in Kressbronn begleitet, in die nach vielen Jahren endlich Bewegung komme: „Ich hänge immernoch an meinem Primarschulhaus und weiß nicht, ob der jetzige Vorschlag die hundertprozentige Lösung für Kressbronn ist. Aber ich bin froh, dass sich jetzt doch noch etwas tut und es zumindest eine Teillösung gibt.“ Wie diese ganz konkret letztendlich für das SBBZ aussieht, wird seine Nachfolgerin entscheiden: „Es sieht gut aus“, sagt der Rektor auf die Frage, ob es schon jemanden gebe. Allerdings ist die Entscheidung noch nicht offiziell, weshalb alle weiteren Infos noch warten müssen.

Und was macht ein pensionierter Rektor als erstes in den Sommerferien? „Einen Bildhauerkurs“, sagt Scharpf mit einem Schmunzeln. Eine Woche lang wird er Kunstwerke anfertigen und seinen Gedanken freien Lauf lassen – eine gute Voraus-setzung zum Abschalten. Doch auch kulturelle Angebote, Bergsteigen oder Schwimmen stehen auf dem Programm: „Bisher bin ich an schönen Tagen immer am See vorbeigefahren – jetzt freue ich mich, einfach an der Schule vorbeizufahren und diese Tage irgendwo am See genießen zu können.“