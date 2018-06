Handballerinnen des TVK sind weiter

Die Bezirksliga-Handballerinnen des TV Kressbronn haben sich im Bezirkspokal für die zweite Runde qualifiziert. Beim Ligakonkurrenten TG Biberach II gewannen die Gäste mit 21:19. Und das, obwohl das an diesem Tag von Martina Kordic betreute Team auf zahlreiche Stammkräfte verzichtet hatte.

Folgerichtig fehlte es den Gästen vom See an der Riss an der nötigen Durchschlagskraft im Angriff – erst in der elften Spielminute machte Kressbronn das erste Tor zum 1:3-Zwischenstand. Auch in den kommenden Minuten rannten die TVK-Mädels einem Rückstand hinterher, der zur Pause vier Tore betragen sollte (7:11). Nach einer entsprechenden Kabinenansprache kam der TVK besser ins Spiel und trat in der Offensive wesentlich entschlossener auf. Lohn des sich „mehr Zutrauens“ war eine kleine Aufholjagd, die in Minute 42 im 13:13-Ausgleich gipfelte.

Wenige Zeigerumdrehungen später hatte der TV Kressbronn bei der Biberacher Reserve die Führung nicht nur übernommen, sondern sogar ausgebaut (16:13, 48.) und gab diese – auch dank einer gut eingestellten Defensive – bis in die Schlussphase hinein nicht mehr ab. Am Ende setzten sich die TVK-Handballerinnen verdient mit 21:19 durch und stehen in Runde zwei. „Die Freude über den Sieg war natürlich groß“, gab die verhinderte Spielertrainerin Stefanie Raaf zu Protokoll. „Wir können nun recht selbstbewusst in die neue Runde starten.“

TVK: Fricker, Hommel (Tor); Messner (9/1), Cilek (3), Dreher (3/1), Hepp (3), Bentele (2), Stubanus (1), Stefanac, Hanser.