Haidachgeister stauben die Häser ab

Proppenvoll war am Freitag das Stellwerk des Narrenvereins Haidachgeister. Es war so viel Publikum anwesend, dass der Vorplatz vor dem Vereinsheim gerade so ausreichte, um die Fasnet im traditionellen Stil zu erwecken und die Häser abzustauben.

Wie schon seit über 30 Jahren, eröffneten die Haidachgeister die fünfte Jahreszeit in einer schaurig-schönen Zeremonie, die mit bengalischem Feuer und Nebel sowie theatralischer Musik untermalt wurde. Nachdem der weiße Zeremonienwolf die Geister aus ihrem nunmehr fast dreijährigen Schlaf befreit hatte, wurde noch geehrt, gefeiert und getauft.

Zehn neue und volljährig gewordene Maskenträger durften ihren Humor und auch ihre Disziplin unter Beweis stellen. Das aus Mitgliedern des Vereins bestehende „Fasnets-Kontroll-Institut“ hatte sich verschiedene Fragen rund um den Verein ausgedacht. So wurden die Frischlinge auf die harte Probe gestellt, in dem sie zum Beispiel beantworten mussten, in welchem Alter man im Bus in der letzten Reihe sitzen darf und ob es wohl angemessen wäre, zu Beginn einer Busfahrt beim Fahrer zu sitzen und ein vor allem lautes Lied ins Mikrofon zu trällern.

Außer dem humorigen Teil der Veranstaltung gab es auch noch die Gelegenheit für einige Ehrungen im würdevollen Rahmen. Nachdem Zunftmeister Guido Eppler mit Unterstützung von Vize-Zunftmeisterin Tatjana Feuerer eine eigens angereiste Delegation des Alemannischen Narrenrings begrüßt hatte, wurden vom Präsidium des Narrenrings die Mitglieder Jan Brehmer, Dirk Marek, (Hästrägerorden) Oliver Buchhorn, Patrick Weckerle (Ehrenhäsorden mit Silberkranz) und Klaus Bodenmüller (Verdienstorden des Alemannischen Narrenrings) ausgezeichnet.

Danach hatte der Zunftrat der Haidachgeister noch eine Überraschung im Gepäck. Nachdem schon seit sehr vielen Jahren kein Mitglied der Narrenzunft mehr in diesen Stand erhoben wurde, hatte Zunftmeister Guido Eppler die Nachricht zu verkünden, dass Michael Scholl, Heiko Zander und Frank Habelmann in Zukunft den Titel des Ehrenmitglieds des Narrenvereins Haidachgeister Kressbronn tragen dürfen. Ziemlich überrascht und daher auch ungewohnt schweigsam nahmen die drei Hästräger diese große Ehrung entgegen – versprachen aber im gleichen Atemzug, weiterhin den Verein nach Kräften zu unterstützen.

Ein weiterer Höhepunkt der Haidachgeister wird dieses Jahr wieder der traditionelle Fackelumzug am Freitag, 17. Februar, sein, bei dem man gerne wieder Jung und Alt aus Kressbronn und Umgebung begrüßen will.