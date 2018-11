Haidachgeister starten in die Fasnet

Bis zum Bersten gefüllt ist das Vereinsheim der Haidachgeister am vergangenen Sonntagmorgen gefüllt gewesen. Der Zunftrat hatte zum Weißwurstfrühstück geladen und die Narren kamen in Scharen, heißt es in einer Pressemitteilung der Narren.

Bereits ab 10 Uhr wurde beim deftigen Frühstück mit Weißwurst und Brezeln dem Beginn der Fasnet entgegengefiebert. Wie in den vergangen Jahren auch war die Narrenschar derart zahlreich erschienen, dass das Geisterhaus aus allen Nähten zu platzen schien. Wenngleich auch ohne Narrengewand war die Stimmung schon vor 11.11 Uhr bestens und alle warteten auf den großen Augenblick, als Zunftmeister Guido Eppler unter den lauten Klängen von Fasnetsmusik einmarschierte, um mit der Narrenkappe auf dem Kopf und dem Schalk im Nacken die Fasnet 2019 auszurufen.

Es gab die offizielle Eröffnung und auch mit Fakten für die Fünfte Jahreszeit wurde nicht gespart. Der Narrenfahrplan wurde proklamiert und wichtige Neuerungen offiziell kundgetan. So werden zum Beispiel in der kommenden Fasnet so gut wie alle Umzüge mit dem Bus angefahren. „Wenn auch sehr teuer, wir gönnen uns das einfach! Jeder Narr, ob groß – ob klein, soll am Abend wieder sicher zuhause sein!“ Zudem gab es Informationen über die bald ins Haus stehende Häskontrolle. Dem Zunftrat der Haidachgeister ist es seit jeher ein Anliegen, dass die Narrenschar nur mit einwandfreien Gewändern die Fasnet auf den Straßen Oberschwabens repräsentiert.

Nachdem der launisch vorgebrachte, aber offizielle Teil der Veranstaltung abgehandelt war, wurde es spannend: Wie in jedem Jahr stand die Verleihung des „Goldenen Klos“ an. Denn in einem Verein bleibt kein Missgeschick unbemerkt und Schadenfreunde ist bekanntlich eine der schönsten Freuden, so Tatjana Feuerer, ihres Zeichens Vizezunftmeisterin der Haidachgeister mit einem Augenzwinkern.

Sauber dokumentierte„Hitparade der Fehltritte“

Das eigens für die Verkündung und Verleihung von Schandtaten und Missgeschicken installierte „Klo-Gremium“ – bestehend aus den Kressbronnern Michael Romano und Harald Andritzke – kam auf die improvisierte Mini-Bühne und es wurde still im Saal. Verkleidet als „Mario und Luigi“ sowie ausgestattet mit einer sauber dokumentierten „Hitparade der Fehltritte“ wurden zahlreiche, für die meisten Anwesenden auch lustige, Situationen in Reinform wiedergegeben, welche sich in der vergangenen Fasnet zutrugen.

Wenngleich der Orden, den man als „Ritter vom Goldenen Klo“ dann überreicht bekommt, sehr ansehnlich ist, möchte diesen doch niemand haben, heißt es in dem Bericht. Ein jeder Narr im Raum lauschte gespannt den lustigen Ausführungen des Duos, stets fürchtend, dass sein eigener Name vielleicht genannt wird. Doch was, wem, wann und wo jemanden passiert ist, soll an dieser Stelle nicht erwähnt werden, teilen die Narren weiter mit.

Zum 34. Mal in Folge gab es schließlich einen würdigen Vertreter des augenzwinkernden Ehrenzeichens. Der Orden zum Umhängen, eine Miniaturausgabe einer Toilette, welche von Christian Patzelt gestaltet wurde, ist nun bei einem durchaus würdigen Träger, heißt es weiter.

Anschließend wandte sich die Gesellschaft laut Bericht der Kameradschaftspflege zu und ließ den Sonntag bis zum frühen Abend hin ausklingen. Jung und Alt saßen bunt gemischt zusammen und der Nachmittag verging wie im Flug.