Haft und Zwangstherapie: 21-jähriger Tankstellenräuber zu sechs Jahren verurteilt

Die zweite Große Strafkammer des Landgerichts Ravensburg hat den 21-Jährigen, der Ende August vergangenen Jahres eine Tankstelle in Kressbronn überfallen hatte, zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Aufgrund seiner Drogensucht wird der Mann einen Teil der Strafe in einer Entziehungsanstalt in Zwangstherapie verbringen.

Die Friedrichshafener Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen wegen schweren Raubes gegen den 21-Jährigen aufgenommen, nachdem der Ende August 2021 morgens gegen 6.45 Uhr die Tankstelle in der Lindauer Straße in Kressbronn überfallen hatte. Er habe den Tankstellenmitarbeiter mit einem Messer bedroht und ihn aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Nach einem kurzen Gerangel griff der Täter in die Kasse und flüchtete mit 220 Euro.

Die Folgen wirken nach

Der 61-jährige Tankwart, der unverletzt blieb, nahm die Verfolgung auf und rief die Polizei, die den 21-Jährigen noch in Tatortnähe aufgriff. Der vorsitzende Richter am Landgericht, Franz Bernhard, bezeichnete die Tat als schockierend und warf dem Angeklagten vor, diese nicht nur leichtfertig begangen, sondern damit sein Bedürfnisse über alles andere gestellt zu haben.

Erfolg ist ungewiss

Der Angeklagte hatte zu Beginn des Prozesses die Tat gestanden. Er habe aus Geldnot gehandelt. Sein Vorgehen in der Tankstelle ist von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden. Der Tankwart leidet noch immer unter dem Überfall und befindet sich in ärztlicher Behandlung.

Ob die Zwangstherapie in der Entziehungsanstalt Erfolg haben werde, beantwortete eine Gutachterin vor Gericht nicht. Sie wisse es nicht. Nach einer deprimierenden Kindheit ohne jeglichen Schulabschluss oder Arbeit, sein Leben auf der Straße als Drogenhändler und -konsument führte dazu, dass die Gutachterin die Frage, ob weiterhin eine Gefahr von diesem Mann ausgehe, bejahte.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.