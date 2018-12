Gute Obstqualität 2018 lässt mit der Zunge schnalzen

Die anhaltend sonnige Witterung von Frühjahr bis in den Herbst sorgt nicht nur für einen qualitativ hochwertigen Wein vom Bodensee, sondern auch für exzellente Brände aus der Region. Erste Erfolge: Gleich sechs Brenner allein aus dem Raum Kressbronn/Langenargen kamen bei der Landesprämierung Südwürttemberg-Hohenzollern mit ihren Produkten unter die Top-Ten. Bernd Brugger aus Oberdorf, Dietmar Opitz aus Kümmertsweiler, Uwe und Doris Osswald aus Gattnau, Adelbert Rist aus Nitzenweiler, Daniel Strohmeier aus Kressbronn und Alois Rottmar aus Betznau haben bei der Prämierung der Besten erfolgreich abgeschnitten.

Hochwertige Spirituosen, die es mit Bränden aus Südtirol oder Frankreich locker aufnehmen können, entlocken die Sechs schon lange ihren Fässern. In ihrem Schaffen haben sie allerdings aus Bescheidenheit oft vergessen, nicht nur Gutes zu entwickeln, sondern über ihre Unikate aus dem „Garten Eden“ auch zu sprechen und darauf neugierig zu machen. Jetzt, nach der gigantischen Qualität 2018, haben sie sich vorgenommen, stärker in die Offensive zu gehen, nicht nur in ihren Obstgärten, sondern auch am Image ihrer Produkte zu arbeiten und die Williams, Kirschbrände, die im Holzfass gelagerten und veredelten Obstbrände oder ihren Gin vom Bodensee zur Marke aufzuwerten.

Neuer Stammtisch für Kleinbrenner und Interessierte

Darstellen wollen die Brenner intensiv, wie sie ihr Obst veredeln, was eine Spirituose ist und was ein Likör. Was der Unterschied zwischen einem hochwertigen regionalen Produkt ist und seinen Preis haben darf und was ein billiger Fusel. Beim Stammtisch in der „Seerose“ von Adelbert Rist am Schleinsee in Nitzenweiler hat das Sextett einen künftig regelmäßigen Stammtisch angekündigt, zu dem alle Kleinbrenner und Interessierte aus dem Raum Kressbronn und darüber hinaus bis ins Bayerische eingeladen sind. Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ wollen sie ihre Destillate dem Verbraucher näher bringen, ihm die Wertigkeit ihrer Arbeit vermitteln und ihn wissen lassen, welche Kostbarkeiten vor seiner Haustür gepflegt – und wie geschehen – anerkannt weil prämiert wird. Im Austausch ihrer Erfahrungen soll dies gemeinsam geschehen, auch wenn jeder für sich auch Konkurrent des anderen ist. Gemeinsam auch deshalb, weil Marketingauftritte den Einzelnen zu teuer zu stehen kommen.

Nicht nur die Weine, auch die Äpfel – und die Spirituosen der Brenner sind erst recht aus diesem Jahr „Genuss pur“ und in die Champion League aufgestiegen. Wobei für alle Geschmäcker etwas dabei ist. „Wir haben alle gute Produkte, nur im Bekanntheitsgrad besteht noch Luft nach oben“, sagt einer der Brenner. Der Abschluss der Brennsaison 2018 soll im März als Event gefeiert werden – voraussichtlich in der neuen Schaubrennerei von Doris und Uwe Osswald beim Gasthof Forst in Gattnau. Den nächsten Stammtisch gibt es am 18. Januar um 19 Uhr in der Frohen Aussicht in Kümmertsweiler. Das Thema: Hefen, Hefennährsalz und Ansäuerung.