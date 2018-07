Gute Moral und starke Leistung kommt Damen 50 zugute

Am letzten Spieltag haben fünf Tennis-Mannschaften des TC Kressbronn noch um Punkte gespielt. Vier davon mussten dem Gegner den Sieg überlassen. Der einzige Erfolg war indes Gold wert, da er im letzten Saisonspiel den Klassenerhalt sicherte.

Das Kids-Cup U12-Team traf auf den TC Langenargen 1. Nach den Einzeln gingen die Gäste mit einer 3:1-Führung in die Doppel, wobei ein Einzel sehr umkämpft war und erst im Matchtiebreak äußerst knapp mit 9:11 verloren wurde. Am Ende hieß es 4:2 für Langenargen. Über den gesamten Saisonverlauf gesehen konnten mit zunehmender Wettkampferfahrung die Begegnungen immer ausgeglichener gestaltet werden. Es spielten: Lilly Stützenberger, Patrick Locher, Julia Knecht und Moritz Klawitter.

Die Juniorinnen empfingen den TC Berkheim 1. Teilweise sehr knappe Einzelentscheidungen führten zum 1:3-Rückstand. Die Doppel konnten das Blatt nicht mehr wenden, wobei das zweite Doppel erst im Matchtiebreak mit 7:10 abgegeben wurde. Mit der 2:4-Niederlage beendet das Team der Juniorinnen die erste Saison nach dem Aufstieg auf dem vierten Tabellenplatz. Es spielten: Gloria Fiegle, Katja Jegle, Franziska Deschler und Maren Müssig.

Starke Leistung

Die Damen 50 traten die weite Reise zum „Abstiegsfinale“ beim TC Lehrensteinsfeld 1 an. Nach den Einzeln hieß es 3:1. Die Doppel sicherten schließlich den 4:2-Sieg. Mit bemerkenswerter Moral und sehr guter Kooperation zwischen den Damen 40 und den Damen 50 konnte somit trotz schwieriger Situation aufgrund von Verletzungspech der umjubelte Klassenerhalt gefeiert werden. Es spielten: Anette Hahn, Kate Ebeler, Heike Grimminger und Birgit Reckmann.

Die Damen 40 und die Herren beendeten ebenfalls die aktuelle Saison. Unter ähnlichen Vorzeichen wie die Damen 50 am Vortag empfingen die Damen 40 den Gast von der SPG Ösch/Weingarten 1. Nur mit einem Sieg wäre man aller Abstiegssorgen ledig gewesen. Nach den Einzeln bestand dazu noch Grund zur Hoffnung. Die erforderlichen drei Punkte konnten in den Doppeln jedoch nicht mehr erzielt werden.

Mit der 3:6-Niederlage war man nun auf Schützenhilfe aus Gärtringen angewiesen, die aber ausblieb. Im entscheidenden letzten Doppel konnte sich der TV Reutlingen 1 mit 20:18 im Matchtiebreak beim TC Gärtringen 1 zum 5:4-Sieg durchsetzen und somit noch vor unserem Team die Klasse erhalten. Es spielten: Carola Hartlieb, Anette Hahn, Kate Ebeler, Birgitta Mendler, Daniela Schieferstein und Uschi Knecht. Die Herren standen schon vor ihrem Gastspiel beim TC Mochenwangen 1 als einer der beiden Absteiger in die Bezirksklasse 2 fest. Mit einem Spieler weniger lag man nach den Einzeln mit 2:4 in Rückstand. Die beiden Doppel. teilten sich die Punkte. Damit endete die Partie mit einem 6:3-Sieg der Gastgeber. Es spielten: Tillmann Gauger, Christian Schäfer, Daniel Kirberg, Philipp Karlin und Omar Hadi.

In der aktuellen Saison traten sieben Mannschaften an. Neben den bereits erwähnten waren dies noch die Herren 50 und die Herren 70. Die Herren 50 schafften den Aufstieg in die Bezirksliga und die Herren 70 schlossen die Staffelliga auf dem dritten Tabellenrang ab.