Gute Laune vor und hinter den Verkaufsständen

Selbstgemachte Marmelade, Bärlauchpesto, süß-sauer eingelegte Zucchini, natürlich auch frisch gebackenes Bauernbrot und Dinnete, Weine, Liköre, Schnäpse und leckere Säfte – das und vieles mehr hat zum Angebot des Kressbronner Bauernmarkts gehört, der am vergangenen Freitag wieder viele Besucher anlockte. Für zünftige musikalische Unterhaltung sorgten „Die vier Stadelmusikanten“.

„Ja, die Produkte aus eigener Erzeugung werden nach unserer Erfahrung von den Kunden sehr geschätzt. Die authentische Atmosphäre kommt gut an, auch die Möglichkeit, mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen“, sagt Organisator Dieter Mainberger vom Organisationsteam des Kressbronner Bauernverbands. „Im Mittelpunkt des Bauernmarkts steht vor allem aber auch immer das gesellige Miteinander.“

Schnell sind die aufgestellten Bänke am Rathausplatz gut besetzt. Traditionell sind Karin und Günther Emhart aus Riedlingen-Neufra als Gäste mit ihrem Seil- und Körbestand mit von der Partie. „Die Stimmung auf dem Bauernmarkt ist wirklich sehr besonders“, sagen sie. „Wirklich eine tolle Veranstaltung“, bestätigt auch Gudrun Muche aus Biberach, die zusammen mit ihrem Mann Johannes einen viertägigen Kurzurlaub in Kressbronn verbringt – und sich mit frischen Johannisbeeren und Kirschen eingedeckt hat. „Wir kaufen gerne regional ein und sind immer wieder erstaunt darüber, was hier so alles angeboten wird“, so auch die Meinung der Kressbronner Catharine und Markus Binzler, die mit ihrem kleinen Sohn Liam gekommen sind. „Und man trifft auf dem Bauernmarkt immer nette Leute“, ist sich das Ehepaar sicher.

„Alle ziehen an einem Strang. Deshalb sind wir von Anfang an bei dieser gemeinsamen Aktion der Obstbauern mit dabei“, betonen Margit und Arthur Späth. „Es ist toll, mal hinter der Theke zu stehen“, sagen sie und treffen beim Verkauf von Wurst und Wecken auf reichlich Nachfrage. Ehrensache, dass auch der Nachwuchs vom elfjährigen Julius über den achtjährigen Valentin bis hin zum vierjährigen Jakob fleißig mithilft und mit Eifer bei der Sache ist.

„Dinnete – was ist das?“, will ein Kunde am Stand der „Jungen Landfrauen“ wissen. „Das ist eine schwäbische Pizza“, so die freundliche Auskunft. D

as Team um Myrjam Gessler hat alle Hände voll zu tun. „Gerade auch unser selbstgebackenes Holzofenbrot wird sehr gerne gekauft“, berichten Antonie Gierer und Christiane Ganal. „Die Gemeinschaft ist klasse. Zusammen schaffen und heimische Produkte verkaufen – das macht einfach Spaß“, ist man sich allgemein einig.