Wahlergebnis in Kressbronn ist herber Schlag für den Bürgermeister

Der Musikverein spielt ein Ständchen, die Reihe der Gratulanten ist beachtlich. Eigentlich hatte Daniel Enzensperger nach seiner Wiederwahl allen Grund zur Freude. Eigentlich.

Denn, dass sein Herausforderer ohne richtigen Wahlkampf und ohne Ortskenntnisse ein Drittel der abgegebenen Stimmen holte, ist ein eindeutiges Votum gegen den Amtsinhaber und ein herber Schlag. Dazu kommt, dass es der Bürgermeister offensichtlich nicht geschafft hat, seine Anhänger in Bewegung zu setzen.

Eine Wahlbeteiligung von 50 Prozent ist beschämend – auch wenn in anderen Gemeinden noch weniger Menschen zum Wählen gehen. Oder um die ganz große Moralkeule zu schwingen: In Zeiten von Krieg, Scheinreferenden und systemkritischen Protesten, die brutal niedergeschlagen werden, zeigt sich doch, welch hohes Gut das demokratische Wahlrecht darstellt.

Schritt in richtige Richtung

In Kressbronn ist in Zukunft aber nicht nur der Wähler, sondern vor allem der Bürgermeister gefragt. Daniel Enzensperger muss ergründen, woher der Gegenwind bläst und warum. Dass er seine Gegner zum Austausch einlädt, ist der erste Schritt in die richtige Richtung.