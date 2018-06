GUBB will Fraktion werden, darf aber (noch) nicht

Reichen zwei oder müssen’s drei sein? Das wird am Mittwochabend, 16. Juli, in der Sitzung des Kressbronner Gemeinderates die Frage sein, über die die Räte zu entscheiden haben. Denn wie berichtet möchte die Gemeinschaft unabhängiger Bürgerinnen und Bürger (GUBB) Fraktion werden, nachdem sie bei der vergangenen Kommunalwahl zwei Sitze im Gremium erzielt hat. Die beiden GUBB-Rätinnen Martina Knappert-Hiese und Sabine Witzigmann fordern deshalb, die Mindestgröße, die zu einer Fraktionsbildung erforderlich ist, in Kressbronn von drei auf zwei herabzusetzen.

„Im Gemeinderat besetzt die GUBB 11,1 Prozent der Mandate und kann nach der geltenden Geschäftsordnung keine Fraktion bilden. Wir fordern deshalb eine Herabsetzung der Mindestfraktionsmitglieder und eine Änderung der Geschäftsordnung“, schreibt Martina Knappert-Hiese in ihrer Pressemitteilung. Sie kündigt an, einen entsprechenden Antrag am Mittwoch im Gemeinderat zu stellen.

„Das hat der Gemeinderat zu entscheiden. Die Fraktionsstärke liegt in Kressbronn laut Geschäftsordnung bei drei Personen und das ist auch allseits gängige Praxis“, sagt Bürgermeister Edwin Weiß auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung. Das bestätigt Kristina Fabijancic-Müller, Pressesprecherin des Gemeindetags Baden-Württemberg: „Der Gemeindetag hat seinerzeit ein Muster zu einer Geschäftsordnung verfasst, die von den einzelnen Gemeinderäten der Städten und Gemeinden festgesetzt wird. In dieser Mustersatzung sind für die Bildung einer Fraktion mindestens drei Personen vorgesehen“, erklärt die Pressesprecherin im Gespräch mit der SZ. Auch die geltende Rechtssprechung ginge in diese Richtung.

Doch Martina Knappert-Hiese macht ihren Antrag nicht nur an den Sitzen fest: Bei der Festlegung der Mindestgröße seien das Willkürverbot sowie die Grundsätze von Chancengleichheit und Minderheitenschutz zu berücksichtigen. Mit Blick auf die zahlenmäßigen Verhältnisse im neu gewählten Rat sei es „sachlich nicht zu rechtfertigen, mehr als 11,11 Prozent der Mandatsanteile am Gesamtgemeinderat für eine Fraktion zu fordern“. Im Stuttgarter Landtag würden gar 4,35 Prozent reichen, teilt Knappert-Hiese mit und ist zuversichtlich: „Ich gehe davon aus, dass sich kaum Stimmen gegen eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung des Kressbronner Gemeinderats aussprechen werden.“ Was sie damit begründet, dass die Festsetzung einer zu hohen Mindeststärke fraktionslose Einzelgemeinderäte in ihrer politischen Betätigung wohl unzulässig beschränken würde.

„Es geht ja nicht um Prozentpunkte - und ein Landtag lässt sich nicht unbedingt mit einem Gemeinderat vergleichen“, gibt die Sprecherin des Gemeindetags dagegen zu bedenken. Denn bei einer Fraktionsgröße von zwei Personen sei es theoretisch denkbar, dass sich bei 18 Gemeinderäten neun Fraktionen bilden könnten. „Und im übrigen ist es ja so, dass alle Gemeinderäte gleich gestellt sind - egal ob Fraktionsmitglieder oder fraktionslose Kandidaten“, so Kristina Fabijancic-Müller. Und Bürgermeister Edwin Weiß meint: „Ich habe das Gefühl, Frau Knappert-Hiese überschätzt die Bedeutung von Fraktionen - es ist in Kressbronn ja nicht so, als ob ich vor jeder Gemeinderatssitzung eine Fraktionssitzung einberufe.“

Während in Meckenbeuren ebenfalls drei Sitze für eine Fraktionsbildung notwendig sind, reichen in Kressbronns Nachbargemeinde Langenargen bereits zwei Sitze aus. Und in Eriskirch? „Das ist in unserer Geschäftsordnung nicht geregelt - aufgrund der eindeutigen Sitzverteilung in unserem Gemeinderat bestand dazu bislang keine Notwendigkeit“, teilt Kämmerer Anton Ganser mit.