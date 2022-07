Grusel bei Mondschein: Maislabyrinth hat wieder geöffnet

Das Maislabyrinth im beschaulichen Nitzenweiler hat traditionell vor Beginn der Sommerferien am 9. Juli seine Toren geöffnet. Die beliebte Freizeitanlage im Kressbronner Hinterland bietet unter anderem neben dem Irrgarten einen großzügig angelegten Spielplatz, einen Aussichtsturm, ein Trampolin, eine Seilbahn, mehrere GoKarts, Grillstellen sowie ein Tiergehege samt einer Seilbahn.

„Zudem bieten wir auf unserem Areal die Möglichkeit, Vereinsfeiern oder Geburtstagsfeste durchzuführen. Auch das Mondschein- und Gruselirren haben wir 2022 nach zweijähriger Pause wieder im Programm“, sagt Betreiber Arthur Späth.

Das Maislabyrinth in Nitzenweiler zählt mit seinem jährlich wechselnden Motiv, das nur aus der Luft zu erkennen ist, zu einer der am meist besuchten Natur-Freizeitanlagen in der nahen Bodenseeregion. Auf einer Fläche von 1,7 Hektar können die Besucher in einem Feld, das aus über 200.000 bis zu drei Meter hohen Pflanzen besteht, umher wandeln, wobei die Laufwege rund 1,2 Kilometer betragen.

Am Ende wartet eine Belohnung

„Es gilt, die vier Stempelstationen zu erkunden, um am Ende eine kleine Belohnung an unserer Gastronomiehütte zu bekommen“, erklärt Späth. Wer hoch hinaus möchte, verschafft sich einen luftigen Überblick auf dem Aussichtsturm, bevor das Apfellabyrinth mit seinem fruchtigen Naschgarten lockt.

So sah das Maislabyrinth in Nitzenweiler 2021 aus.

Für Inhaber und Betreiber Arthur Späth und seine Frau Margit ist das Areal mit seinem großen Kinderspielplatz nicht nur ein Geschäft, sondern eine Herzensangelegenheit. „Es steckt viel Herzblut und Arbeit in dem Naturpark“, sagt Margit Späth. Im Laufe der Zeit seien kontinuierlich neue Ideen entwickelt worden, die Spielstationen ausgebaut oder auch, wie in diesem Jahr, das Maislabyrinth in der Optik eines aufgeschlagenen Buches erweitert worden.

Öffnen war möglich

Im Gegensatz zu vielen anderen Einrichtungen durften die Späths ihren Irrgarten übrigens auch während der Pandemie offenlassen: „Ein Abstand- und Hygienekonzept sowie kontrollierte und gesteuerte Besucherströme machten uns den Betrieb im Freien möglich“, berichtet Margit.

Freuen dürfen sich die Besucher in diesem Jahr wieder auf das beliebte Mondscheinirren am 20. August sowie auf das Gruselirren am 10. und 17. September. „Dann können unsere Besucher bis Mitternacht im hellen Schein des Mondes durch das Labyrinth wandeln, während Sie beim Gruselirren gute Nerven mitbringen sollten. Wir haben düstere und unheimliche Gäste, die sich in der Dunkelheit gut zu verstecken wissen“, kündigen die Betreiber an.

Öffnungszeiten

Mit dem Start in die Saison indes sei man zufrieden. Neben dem normalen Besucherbetrieb habe man zahlreiche Anmeldungen für Abschlussfeiern von Schulen und für Schulausflüge entgegennehmen können. Geöffnet hat das Maislabyrinth in Nitzenweiler bis 18. September täglich von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt beträgt ab drei Jahren vier Euro, Familien bezahlen 15 Euro, Geburtstagskinder sind gratis.