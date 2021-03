Grüne bleiben stärkste Kraft

Die Kressbronner Wählerschaft sieht keinen Anlass, die Wahlenscheidungen der Landtagswahl 2016 in größerem Umfang zu korrigieren. Die Grünen halten den Spitzenplatz mit fast demselben Ergebnis: 33,7 Prozentpunkten, einem Plus von 0,8 Punkten. Die CDU bleibt auch in Kressbronn im Abwärtstrend, aber mit 27,3 Prozentpunkten vergleichsweise moderat: 2016 erreichte die CDU 31,6 Prozent. Die SPD rutscht auch in Kressbronn weiter ab, von 9,6 auf 8,5 prozent. DIe FDP verbessert sich von 9,2 auf 12,1 Prozentpunkte, macht also im Vergleich mit anderen Kreisgemeinden einen eher gemäßigten Sprung nach vorn. Die AfD hingegen wird deutlich gestutzt: Sie büßt 4,2 Prozentpunkte ein. Erreichte die AfD 2016 noch 11,9 Prozentpunkte, sind es jetzt nur noch 7,7.