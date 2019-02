Griesebiggerball: Karten sichern

Der Kartenvorverkauf für den Griesebiggerball 2.0 in Kressbronn läuft bereits auf Hochtouren: Am Freitag, 15. Februar, findet der Griesebiggerball unter dem Motto „Back to The Roots“ in der Festhalle Kressbronn statt. „DJ Night Chiefs“ wird laut Vorschau für den richtigen Sound sorgen. Der Eintritt ist ab 16 Jahren (unter 18 Jahren nur mit gültigem Party-Pass). Am Samstag, 16. Februar, findet der Griesebiggerball unter dem Motto „Hallegaudi“ in der Festhalle Kressbronn statt. Für gute Stimmung sorgt die Oktoberfest- und Live-Band „Platzhirsche“. Der Eintritt ist ab 18 Jahren.