Griesebigger sind in närrischer Hochform

Über zwei gut besuchte Bälle in der Festhalle haben sich am Freitag und Samstag nicht nur die Mitglieder des Narrenvereins Griesebigger freuen dürfen.

An beiden Tagen sorgten verschiedene Musikgruppen, wie die Lumpenkapellen aus Eriskirch, Baindt-Baienfurt und Grünkraut, das Chaos-Orchester, „Fötzles Brass“, DJ‘s „Night Chiefs“ oder auch d‘Butzlumpa samt der Live-Formation „Platzhirsche“ für die passende musikalische Stimmung, während befreundete Zünfte wie unter anderem die Immenstaader Hennenschlitter, Haidachgeister oder auch die Masken aus Kehlen die zünftige und kunterbunte Veranstaltungsreihe mit ihren Einsprüngen bereicherten.

„Wir gehen zurück zu den Wurzeln“, sagte Präsident Jörg Matthäus mit Blick auf die Tatsache, dass man nach einigen Jahren im Restaurant Max & Moritz mit dem Griesebiggerball wieder zurück in die Festhalle gekehrt sei und ob der guten Resonanz einen Volltreffer habe landen können. „Es war ein Risiko, da wir nicht wussten, wie unser Publikum die Festhalle nach einigen Jahren diesen Ball wieder annehmen würde. Wir sind froh, dass alles so gut gelaufen ist.“ Nun blicke man auf den Samstag mit dem Heimatball, für den es noch wenige Restkarten im Verkauf und an der Abendkasse gebe sowie auf den großen Narrensprung am kommenden Sonntag“, so der Griesebigger-Präsident.