Grüne wählen Vorstand neu

Zu der Jahreshauptversammlung des Ortsverbands von Bündnis90/Die Grünen sind am vergangenen Montag neben den Grünen-Mitgliedern aus Kressbronn und Eriskirch vor allem viele Gäste gekommen, wie die Grünen in einer Pressemitteilung schreiben. Dabei standen nicht so sehr die Wahlen im Vordergrund als vielmehr der bisherige Arbeitsnachweis des Vorstands, der bis dato aus Silvia Queri, Sabine Witzigmann, Hans Steitz und Marc Heintz bestanden.

Nachdem Marc Heintz wegen Familiennachwuch und einer weiteren Vereinstätigkeit nicht mehr zur Wahl antrat, wurden die bisherigen drei Vorstände ohne Gegenstimmen gewählt. Der Ortsverband wird also mit dem Dreier-Gremium Silvia Queri, Sabine Witzigmann und Hans Steitz die Arbeit im Sinne der Landesverfassung Baden-Württemberg für die nächsten zwei Jahre fortsetzen, teilen die Grünen mit.

In einem ausführlichen Vortrag wurden den Besuchern im gut besetzten Saal des Gasthofs zur Kapelle die vielen Themen des Ortsverbands und die Haltung zu diesen Themen vermittelt. Über die intensive Öffentlichkeitsarbeit mit der eigenen Homepage, die vielen Sitzungen und Gespräche mit den Bürgern, der Schulstandort und Schulentwicklung, Barrierefreies Kressbronn, mangelhafte Radwege und Verbesserungsvorschläge, fehlender Energy-Award, Bürgerbeteiligung, Uferaufschüttung mit den Grünen-Standpunkten, Verkehrssituation und die Folgen, Fehler beim bezahlbaren Wohnraum, lässiger Umgang mit den Hochwassergefahren durch bauliche Eingriffe in die Überflutungsflächen, fahrlässiger Umgang mit den Bäumen, Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz, Arten- und Biotopschutz wurden alle Themen ausführlich dargestellt, teilen die Grünen mit. Darüber hinaus wurden die Zielsetzungen des Ortsverbands, die gleichzeitig auch die Themen für die kommenden Gemeinderatswahlen sind, den Anwesenden erläutert.

Vor allem der Klima- und Umweltschutz, den nur der Grüne-Ortsverband in Kressbronn konsequent vertritt und sich dafür einsetzt, wie es auch in der Landesverfassung steht, wird sich in der weiteren Arbeit fortsetzen, heißt es in dem Bericht weiter. In der anschließenden Diskussion kamen Hinweise und Kritik zur nicht erkennbaren Energiepolitik der Gemeinde und der unzulänglichen Rad- und Verkehrssituation.

Neues aus dem Kreistag

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag, Christa Hecht-Fluhr, berichtete anschließend von der Arbeit des Kreistags. Der Löwenanteil des Kreisetats geht in den Sozialbereich wie zum Beispiel Eingliederungshilfe, Kinder mit Handicap in den Kindergärten, präventiver Kinderschutz, aber auch der Unterhalt der Berufsschulen im Kreis, Abfallwirtschaft und öffentlicher Nahverkehr. Da konnte Christa Hecht-Fluhr auf die Fortschritte bei der Elektrifizierung der Südbahn und die Erfolge bei der geplanten Bodenseegürtelbahn hinweisen. Weiter problematisch sind die beiden durch den Bodenseekreis verlaufenden Bundesstraßen.