„Langweilig, alt, verstaubt – ist Gott wirklich so?“, fragte Moderator Alfred. Die Antwort: „Gott ist anders, als du denkst!“ Dieser Refrain eines der gesungenen und getanzten Songs hat bestens als Motto für den Tanzabend gepasst, der am Sonntagabend über die Bühne der Kressbronner Festhalle wirbelte.

Zu Recht strahlten am Ende des zweieinhalbstündigen Abends die Leiterin Susanne Hartrampf und ihre Tanz-Mädchen um die Wette nach dem, was sie in Kressbronn geleistet haben und was die Zuschauer am Ende von den Stühlen riss.

Seit fast acht Jahren leitet Susanne Hartrampf die Tanzgruppe der evangelischen Gemeinde. Die meisten der fünfzehn Mädchen sind zwischen 15 und 19, dazu kommt schon wieder Nachwuchs ab 12 Jahren. Mit ansteckender Begeisterung tanzen sie den Modern Jazz Dance auf bewundernswert hohem Niveau. Mit Charme und Geschmeidigkeit entstehen immer neue Figuren, in Gruppen oder mit allen zusammen.

Christliche Werte durch Tanz

Beim Weihnachtsmusical darf man sie bewundern und jetzt schon zum zweiten Mal in einem Tanzabend zugunsten des Aidswaisenprojekts in Kenia, das die einheimische Pastorin Annah 2003 begonnen und Schwester Rose Schwarz lange Jahre betreut hat. Gerne war Schwester Rose, die heute in Vaihingen/Enz lebt, selbst nach Kressbronn gekommen und stellte überwältigt fest: „Susanne und die Mädchen haben ihr Äußerstes gegeben.“

Doch nicht der Tanz allein macht die besondere Ausstrahlung aus, sondern dass damit christliche Werte ausgedrückt werden, eine Botschaft weitergegeben wird, die alle Sinne anspricht. „BBB – Bewegen Begeistern, Begegnen“ heißt das Motto.

Die Bewegung bleibt auf der Bühne, doch die Begeisterung springt über in den Saal, und die Begegnung geschieht auf zweifache Weise: Sowohl untereinander als auch mit dem Glauben, den zeitgenössische Lieder und ihre tänzerische Umsetzung nahebrachten. War der erste Teil des Abends noch stärker auf den Tanz ausgerichtet, der beispielsweise in Choreografien wie „Dear future husband...“ (lieber künftiger Ehemann – natürlich ein Traummann) Geschichten erzählten, war der zweite Teil mehr auf die Vermittlung des Glaubens ausgerichtet – eines Glaubens, der mitten im Leben, mitten in unserer Zeit verankert ist.

Die ganze Familie Hartrampf war dabei eingebunden: der Vater an der Technik – Songtexte waren in deutscher Sprache mitzulesen, eingebettet in stimmungsvolle Bilder –, Tochter Janna tanzte nicht nur weich und ausdrucksvoll mit, sondern war auch intensiv an den Choreografien beteiligt, und Tochter Anjulie tanzte und sang auch mit warmer, eindringlicher Stimme Songs von Jesu Liebe, von der Sehnsucht nach Gott: „I need you more than words can say.“

In Bilder übersetzt waren Gedanken von einem „Gott zum Anfassen“, einem Gott, der sich nicht in eine Schublade pressen lässt, der liebt und dem Menschen auf Augenhöhe begegnet: „God is a good guy.“

Liebevoll umarmte Susanne Hartrampf am Ende jede ihrer jungen Tänzerinnen, übergab jeder eine Blume. Nicht zu vergessen seien Moderator und die Musiker an Klavier, Cajón und Gitarre, die den Abend mittrugen, für den auch Pfarrer Ulrich Adt allen Mitwirkenden dankte.