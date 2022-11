Gletschertraining Rennteam Kressbronn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Rennteam vom Skiclub Kressbronn startete voller Vorfreude am Freitag, 28. Oktober in die diesjährige Wintersaison. Endlich konnten die Skier wieder geschultert werden, denn es ging zum Trainingslager ins Pitztal. Nach der Anreise ging es am nächsten Morgen mit der Gletscherbahn hoch hinauf, um dort bei Kaiserwetter und mit viel Elan auf den hervorragend präparierten Pisten zu trainieren. Die Tiroler Gletscher bieten unseren jungen Rennläufern im Herbst nun schon seit einigen Jahren ein sehr intensives und effektives Trainingslager. Das Ski-Training stand täglich für sechs Stunden auf dem Programm. Dieses beinhaltete Techniktraining in den Disziplinen Slalom und Riesenslalom, welches von unseren Rennteam-Trainern mit sehr viel Engagement durchgeführt wurde. Nach vier intensiven Tagen ging es dann wieder zurück nach Kressbronn: voller Vorfreude auf die heimatlichen Pisten im hoffentlich bald verschneiten Bregenzer Wald.