Glasklare Musik zu gläserner Kunst

Selbst ein heftiges Gewitter am Freitagabend hat die Kunstfreunde nicht vom Besuch der Eröffnung der Ausstellung „Kunst mit Licht und Farbe“ abgehalten, wie Bürgermeister Daniel Enzensperger in seiner Begrüßung zufrieden feststellte. Die Ausstellung der Künstlerin Ursula Huth sei die erste Glasausstellung hier in der Lände. Mit Werken also, die vom Licht leben: „Die Künstlerin hat einen Ort der Illusion und Inspiration geschaffen.“

„Wir haben uns nicht abgesprochen“, begann der Künstler und Kunsterzieher Christoph Klett, einst Kommilitone und seit langem Ehemann der Künstlerin, ein Gespräch, geprägt von schwebender Leichtigkeit. Er habe auch bei Hans Gottfried Stockhausen an der Stuttgarter Akademie studiert: er die Malerei, sie dagegen sei vom Glas fasziniert gewesen und von Stockhausens Rat, zu sehen, was das Glas mit einem macht. Als junger Mensch habe er die Meinung vertreten, man könne mit Glas machen, was man wolle – die Leute seien begeistert. Er sei begeistert von dem Werkstoff, den schon die Phönizier, die Ägypter kannten, und erwähnte als einen der heute noch sehr bedeutenden Glashersteller die Glashütte Lamberts in Waldsassen im Oberpfälzer Wald. Wie Ursula Huth war hier auch Diether F. Domes oft mit besonderen Wünschen zu Gast.

Im Gespräch wurde klar, dass die Künstlerin den Dingen unbedingt auf den Grund geht. Weil sie sich besonderes technisches Wissen in den USA erwartete, bewarb sie sich dort um ein Stipendium und studierte 1980-83 zweieinhalb Jahre an der Rhode Island School of Design in Providence und lernte dort Techniken, die hier nicht bekannt waren. Weitere Studien und Arbeitsaufenthalte führten sie nach Marseille, Seattle und Indien. Heute gehe sie völlig frei mit dem Material um, sagte Klett, die Arbeit seiner Frau bewundernd: „Kressbronn ist um diese Ausstellung zu beneiden.“

Es klang aber auch an, dass der Umgang mit Glas nicht nur harte Arbeit bedeute, sondern auch Enttäuschungen bereithalte. So wenn sich in das im Mörser in mühevoller Arbeit zu Staub zerkleinerte Material ein falsches Material eingeschlichen habe und dadurch nach der Bearbeitung und dem sorgfältigen Abkühlen doch ein Riss das Werk zerstöre. Man hätte dem Werkstattgespräch der beiden Künstler noch gerne länger zugehört.

Umrahmt war die Vernissage von zeitgenössischer Musik mit Manuela Klöckner am Klavier und Michaela Hafen am Vibraphon. Die ersten beiden Werke habe der Komponist eigens für diese beiden geschrieben. Manuela Klöckner sprach von Datenströmen, in die Akkorde eingebettet seien. Ziel dieser Musik sei, den Zuhörer seinen Standpunkt überdenken zu lassen und zu neuen Betrachtungen zu führen. Glasklar waren diese Sequenzen, melodisch und faszinierend. Ästhetische Musik aus unserer Zeit. Das dritte Stück war dann doch eine echte Herausforderung. Schnell entwickelten sich danach anregende Gespräche. Vernissagen wie diese, so aus einem Guss, sind leider eine Seltenheit.

Die Ausstellung in der Lände ist bis 19. August jeweils Mittwoch bis Sonntag von 15 bis 17 Uhr geöffnet.