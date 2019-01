Glasfaser-Technologie ins „Hinterland“

Die Gemeindeverwaltung Kressbronn hat am Donnerstag zu einer Informationsveranstaltung ins Rathaus geladen. Themen waren der geplante Breitbandausbau von Gattnau über Poppis nach Kümmertsweiler sowie die Sanierung des Moosweges. „Es ist uns wichtig, die Öffentlichkeit vollumfänglich zu informieren, auch, weil die Maßnahmen mit Beeinträchtigungen wie Sperrungen, Schmutz- und Lärmbelästigungen verbunden sind. Dafür bitte ich Sie schon heute um Verständnis“, sagte Bürgermeister Daniel Enzensperger eingangs seiner Begrüßung.

Gleich zwei Themen standen am Donnerstag auf der Agenda einer mit 30 Interessenten doch eher überschaubaren Runde. Neben der Erneuerung der Wasserleitungen samt Erdverkabelung Strom und Breitbandausbau im Moosweg informierten die Gemeindeverwaltung und das Regionalwerk Bodensee über die Installation einer Glasfasertrasse von Gattnau nach Kümmertsweiler.

Wie Oliver Schieber vom Sachgebiet Tiefbau erklärte, lägen die Leitungen zur Wasserversorgung im Moosweg aus den 50er Jahren ausnahmslos auf Privatgrundstücken und seien größtenteils mit Schuppen oder Carports überbaut. „Im ‚Falle eines Rohrbruches sind diese nur schwer oder überhaupt nicht zugänglich“, sagte Schieber.

Geplant sei, die neue Leitung entlang der Gattnauer-Straße zu verlegen und im Moosweg als Ringleitung einzurichten, wobei die Gebäude jeweils von der Straßenseite aus neu angeschlossen würden. „Es bietet sich an, in diesem Zuge Leerrohre für den Breitbandkabelanschluss bis in jedes Gebäude hinein zu verlegen und die Straßenbeleuchtung samt Verkabelung und Masten zu erneuern sowie auf moderne LED-Technik umzustellen. Des Weiteren werden wir die Oberflächenentwässerung optimieren und die gesamte Fahrbahn mit einer Deckschicht überziehen. In der Gattnauer Straße soll der Gehweg mit einem Betonpflaster befestigt werden“, erläuterte der Bauexperte.

Im vorletzten Jahr wurde in Kümmertsweiler als Mitverlegungsmaßnahme zusammen mit dem Regionalwerk eine Infrastruktur für einen Breitbandanschluss in jedes Gebäude verlegt. Über „FTTH – Fibre to the home“, also die Einrichtung modernster Datenübertragungs-technologie via Glasfaser direkt in das Haus, werden künftig enorme Transfergeschwindigkeiten möglich sein.

„Von Gattnau bis Kümmertsweiler wird auf einer Strecke von rund 2,1 Kilometer im jetzigen Bauabschnitt lediglich die Haupttrasse erstellt, da vom Regionalwerk eine Erdverkabelung in Gattnau in den nächsten drei bis fünf Jahren geplant ist und die Hausanschlüsse dann gemeinsam erstellt werden können. Somit vermeiden wir ein zweimaliges Aufgraben der privaten Grundstücke“, so Schieber, der eine FTTH-Erschließung von Poppis nach Hüttmannsberg für 2020 in Aussicht stellte. Nach dem Bau der Leerrohr-Infrastruktur soll laut Experten das Glasfaser eingeblasen werden und im Anschluss die Betreiberausschreibung erfolgen, so dass im Frühjahr 2020 das neue Hochgeschwindigkeitsnetz genutzt werden kann. Die geschätzten Kosten der Ausbaumaßnahme belaufen sich für die Gemeinde auf 311716 Euro. Die Förderung über das Land beträgt 209400 Euro, also 70 Prozent der Gesamtkosten.