Gespielt wird teils bis Mitternacht

Kressbronn - „Mensch ärgere dich nicht“ – kennt man. „Halma“, „Dame“, „Fang den Hut“ – auch an diese Spiele kann man sich vielleicht beim Gedanken an längst vergangene Kindertage erinnern. Aber wie sieht’s mit „Munchkin“, „Ride for Adventure“ oder anderen neuartigen Brettspielen aus? Nie gehört? Dann nichts wie ab zum gemütlichen Spieleabend, zu dem der neu formierte „Brettspielclub“ jeden ersten Mittwoch im Monat in den Mehrzweckraum der Kressbronner Bücherei einlädt.

„Bei uns wird noch non-digital gespielt“, sagt Initiatorin Sibylle Haist. „Die Kommunikation und der Spaß stehen im Vordergrund. Man sitzt nicht gelangweilt in den eigenen vier Wänden rum, kann neue Leute kennenlernen und bei den unterschiedlichen Spielen vielleicht sogar sein Hirn ein wenig trainieren.“ Der Erfolg gibt ihr recht: Gut 30 Männer und Frauen ganz unterschiedlichen Alters sind auch heute wieder gekommen. Manche haben sogar eine vergleichsweise lange Anreise aus Bodolz oder Wangen nicht gescheut und viele haben eigene Spiele von zu Hause mitgebracht. Zum Beispiel Heidi und Manfred Friedrich. „Tac“ sei ein spannendes Teamspiel, eine Art Mischung aus „Mensch ärgere dich nicht“ und „Phase 10“, bei dem auch Karten und Murmeln eine Rolle spielen, wie die beiden erläutern. Rita und Jenny Gaub sind gerne mit von der Partie. „Neue Spiele sind immer toll. Und wenn man dann die nötige Anleitung und Erklärung bekommt – umso besser“, sind sich Schwiegermutter und Schwiegertochter einig.

Ein „klasse Abend“

Am nächsten Tisch wird zu viert „Azul“ gespielt. Dabei werden verschiedene gemusterte Steine gesammelt und Reihen vervollständigt. „Ich bin noch in der Lernphase“, räumt Irmgard Hayn ein. Dass sie von der Idee des gemeinsamen Brettspiels ganz begeistert ist, das gibt sie gerne zu. „Ich war beim ersten Mal schon dabei, das war wirklich ein klasse Abend“, sagt sie. Ein nagelneues Spiel ist „Spirit Island“ – hier geht’s um Ureinwohner der Welt, die vor Eroberern geschützt werden müssen. „Alles reine Teamsache“, weiß Andreas Schmid. Der 32-jährige Webentwickler hat das Spiel mitgebracht, sieht sich aber auch gerne nach ihm noch unbekannten Spielen um. Mit Paul, Nick und Susanne hat er ebenso eifrige Mitspieler gefunden. „Prima Idee. Auch dass in Kressbronn mal was los ist und man nette Leute treffen kann“, sagt Susanne. Beim letzten Mal habe man sogar bis kurz vor Mitternacht gespielt, ergänzt Nick, beispielsweise „Wizzard“, „Dixit“ oder „Hornochsen“.

Prima ist die Stimmung auch bei Rahel Holub und Mareike Schroeter. Sie stürzen sich in das „Woodlands“-Abenteuer, das in die Welt der Märchen und Legenden entführt und bei dem man sich den Fragen stellen darf, ob Rotkäppchen dem bösen Wolf in die Klauen fällt oder man der Einladung von Graf Dracula widerstehen kann. „Der Abend macht einfach Spaß“, so die Einschätzung von Stephanie Schreibmüller und Ralf Hotopf. Auch sie nehmen die Gelegenheit zum gemeinsamen Spielen als Abwechslung zum Alltag gerne wahr.

Ein echter „Spieleprofi“ mit rund 600 eigenen Spielen ist Ulli Schmitt. Die Biologin erinnert sich auch gerne an ein zweiwöchiges Praktikum, das sie früher mal bei Ravensburger absolviert hat. Heute geht sie als gefragte Ansprechpartnerin von Tisch zu Tisch und erklärt zum Beispiel, dass „Qwirkle“ eine „Art Domino“ mit Farben und Symbolen ist. „Es geht bei uns nicht ums Gewinnen, sondern um den Spaßfaktor und die Geselligkeit“, betont Philipp Nepple, der seit Jahren leidenschaftlicher Brettspieler ist und regelmäßig gemeinsam mit Gleichgesinnten spielt. Jetzt aber genug der Worte. Auf ins Spielegetümmel. Zum Glück ist der Abend ja noch lang.