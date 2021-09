Gerichtsurteil: Kressbronn darf keine Kurtaxe für Gästeliegeplätze erheben

Der Verwaltungsgerichtshof für Baden-Württemberg hat die Kressbronner Kurtaxesatzung in dem Punkt für unwirksam erklärt, der sich auf die Erhebung der Kurtaxe für Bootsliegeplätze bezieht. Das teilt die Gemeinde mit. Demnach müssen Gastliegeplätze künftig von der Kurtaxepflicht befreit werden. Die Kommune plant, das Regelwerk 2022 entsprechend zu ändern.

Die neue Satzung, mit der eine Pflicht zur Entrichtung einer Kurtaxe für Bootsliegeplätze eingeführt wurde, hatte der Gemeinderat im März 2019 abgesegnet. Diese galt sowohl für Gastliegeplätze als auch für Dauerliegeplätze in den örtlichen Hafenanlagen. Örtliche Hafenbetreiber stellten gegen die Regelung einen Normenkontrollantrag.

Laut Gemeinde führt der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in seiner Begründung aus, dass die Entscheidung nur auf die konkrete Ausgestaltung der Satzung zurückzuführen sei. Erstmals und quasi mit Präzedenzwirkung habe das Gericht festgestellt, dass Kommunen durchaus eine pauschale Jahreskurtaxe für Bootsliegeplätze, insbesondere für Dauerliegeplätze, erheben können. Und zwar unabhängig davon, ob sich das jeweilige Boot für Übernachtungen eigne oder nicht.

Wasserflächen im Hafen nicht Hoheitsgebiet der Gemeinde

Das Gericht hält offensichtlich an der bisherigen Rechtsprechung fest, wonach der Bodensee nicht zum Gemeindegebiet gehört. Da sich Bootsliegeplätze auf dem See befänden, könne die Gemeinde nicht an die Übernachtungsmöglichkeit auf einem Boot als Grund für die Kurtaxepflicht anknüpfen. Die Bootsliegeplätze lägen nicht in ihrem Hoheitsgebiet, dies gelte auch für die Wasserflächen im Hafen. Damit sei die Erhebung einer Kurtaxe für Gastliegeplätze nicht möglich.

Allerdings könne die Gemeinde eine pauschale Jahreskurtaxe, insbesondere für Dauerliegeplätze, erheben und zwar unabhängig davon, ob sich das jeweilige Boot für Übernachtungen eigne oder nicht. Deshalb könnten nach der Rechtsprechung des VGH künftig im Rahmen der pauschalen Jahreskurtaxe alle Boote veranlagt werden. Die Gemeinde hatte bisher nur die Boote mit Übernachtungsmöglichkeit einbezogen.

Das Gericht erläutert laut Pressemitteilung weiter, dass für die Erhebung der Jahreskurtaxe nicht entscheidend sei, ob das jeweilige Boot über eine Steganlage mit dem Gemeindegebiet verbunden sei, denn die Bootsliegeplatzinhaber seien als qualifizierte Tagestouristen zu werten. Dem liege die Annahme zu Grunde, dass den Inhabern von Bootsliegeplätzen, die sich über das Jahr hinweg auf ihrem Boot beziehungsweise der Hafenanlage aufhalten würden, die Möglichkeit zur Benutzung der kommunalen Einrichtungen und Veranstaltungen biete.

Bürgermeister: „nicht glücklich“

Dabei weise das Gericht ausdrücklich darauf hin, dass die Möglichkeit allein die Kurtaxepflicht begründe. Ob die Bootsinhaber tatsächlich davon Gebrauch machen würden, spiele keine Rolle. Kritisch an der bisherigen Satzung der Gemeinde habe der VGH daher die Erhebung der Kurtaxe auch für die Gastlieger gesehen sowie das Fehlen von Regelungen in der Satzung, die eine Doppelerhebung für Bootsliegeplatzinhaber zum Beispiel bei gleichzeitigen Innehabens einer Zweitwohnung regelten.

Wer als Ortsfremder einen Bootsliegeplatz in der Gemeinde belegt, der soll auch dafür Kurtaxe an die Gemeinde und damit die örtliche Bevölkerung bezahlen müssen. Bürgermeister Daniel Enzensperger

„Ich finde es nicht glücklich, dass die Gastliegeplätze künftig von der Kurtaxepflicht befreit werden müssen. Ich bin allerdings froh, dass der VGH die pauschale Kurtaxepflicht für Bootsliegeplätze weiterhin für zulässig hält und dies nun auch höchstrichterlich geklärt ist. Wer als Ortsfremder einen Bootsliegeplatz in der Gemeinde belegt, der soll auch dafür Kurtaxe an die Gemeinde und damit die örtliche Bevölkerung bezahlen müssen“, teilt Bürgermeister Daniel Enzensperger mit.

Ortfremde Liergeplatzinhaber sollen zur Kasse gebeten werden

Da der VGH die bisherige Anknüpfung an die Übernachtungsmöglichkeit auf dem Boot für nicht erforderlich halte, wolle die Gemeinde künftig auch die übrigen Boote veranlagen. „Sicher ist, dass wir jetzt nach diesem klärenden Urteil alle Boote ortsfremder Inhaber in den Hafenanlagen erfassen können und werden“, kündigt der Bürgermeister an.

„Die Gemeinde Kressbronn erhebt seit vielen Jahren eine Kurtaxe. Die Kurtaxe ist eine Abgabe, die ortsfremde Personen ohne Wohnsitz in der Gemeinde bezahlen müssen, denen die Möglichkeit zur Benutzung der kommunalen Einrichtungen und Veranstaltungen offensteht“, heißt es in der Mitteilung. Kurtaxe zahlen demnach also insbesondere Übernachtungsgäste. Tagestouristen seien schon wegen des hohen Erfassungsaufwandes ausgenommen. Die Anpassung der Kurtaxe soll der Pressemitteilung zufolge im Zuge der Einführung der Echt-Bodensee-Card im Jahr 2022 erfolgen.