„Geräte müssen desinfiziert werden“

In der Seesporthalle in Kressbronn sowie in den anderen Turn- und Sportstätten darf seit Montag, 21. September, wieder aktiv Sport betrieben werden. Für die mehr als 2000 Mitglieder des Turnvereins Kressbronn eine gute Nachricht. SZ-Mitarbeiter Andy Heinrich hat beim Vorsitzenden der Gemeinschaft, Robert Marzini (Foto: ah), nachgefragt.

Seit März durften wegen der Corona-Krise die Sporthallen nicht genutzt werden. Was mussten Sie unternehmen, um den Betrieb wieder aufzunehmen?

Wir haben ein Hygienekonzept ausgearbeitet und den Verantwortlichen, auch beim WLSB vorgelegt. Wir raten Sportlern, bereits in Trainingskleidung zu erscheinen, in geschlossenen Gruppen die Halle zu betreten und wieder zu verlassen und sich an die Regeln zu halten, die auf unserer Homepage sowie auf Hinweisschildern nachzulesen sind. Nach den Trainingseinheiten müssen unter anderem sämtliche Geräte und Hilfsmittel desinfiziert werden. Die Vorbereitungen für die Wiederaufnahmen waren sehr aufwendig und zeitintensiv.

Wie haben die Mitglieder auf die frohe Botschaft reagiert?

Mit großer Freude. Es war natürlich eine gewisse Ungeduld während der Schließung zu spüren. Schließlich steht der Herbst mit kühleren Temperaturen vor der Türe. Mein Dank und mein Lob richtet sich an alle Mitglieder, die so viel Geduld und Verständnis aufgebracht haben. Vielen Dank auch an die Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Daniel Enzensperger für die Hilfe und den Einsatz, auch in puncto Desinfizierung des Hallenbodens.